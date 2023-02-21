Çelenk sunumunun ardından Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi ve Şehit Miralay Sabri Bey kabirleri başında anılırken Yukarı Kırzı Köyü’nde bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtı Ziyaret edildi.

Şehit Başkanın Kabrine Ziyaret

Programda ilk olarak 1916-1918 yıları arasında gerçekleşen Rus işgali sırasında Bayburt Belediye Başkanlığı yapan 17 Ekim 1917’de Rusya’da gerçekleşen Bolşevik İhtilalinin ardından Bayburt’tan çekilen Rus kuvvetlerinin gitmesiyle gücü ele geçiren Ermeniler tarafından önce taş mağazalarda hapsedilen ve daha sonra canice şehit edilen Hafız Süleyman Efendi, Ulu Cami bahçesinde bulunan kabri başında anıldı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun burada şehit başkanın kabrine çiçek bıraktı. Çiçek bırakılmasının ardından Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci şehit başkan hakkında kısaca katılımcılara bilgi verdi.

Daha sonra Bayburt Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duanın ardından protokol kabrin başından ayrıldı.

Miralay Sabri Bey’in Kabri Ziyaret Edildi

Şehit başkanın kabrinin ardından 1916 yılında Kop Dağlarında Rus kuvvetleriyle cereyan eden savaşlarda Rus süvari birliklerinin hücumu karşısında kontrolsüz olarak geri çekilen erleri durdurmaya çalışırken, Ahsunk (Gümüşsu) Köyü Hanları mevkinde atının üzerinde alnından vurularak şehit edilen 9. Piyade Tümen Komutanı Miralay Sabri Bey’in Kaleardı Mahallesi’nde bulunan kabri ziyaret edildi.

Ziyaret sırasında Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun burada şehit miralayın kabrine çiçek bıraktılar.

Çiçek bırakılması sonrası Başkan Pekmezci Şehit Miralay hakkında törene katılanlara kısaca bilgilendirmede bulundu. Bayburt Müftülüğü görevlilerince okunan Kuran-ı Kerim ve İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından yapılan duanın ardından ziyaret sona erdi.

Şehit Kadınlar Unutulmadı

Etkinlikler kapsamında son olarak Yukarı Kırzı Köyü’nde bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtı Ziyaret edildi. 1916-1918 yılları arasında Bayburt’ta gerçekleşen Ermeni mezalimi sırasında Yukarı Kırzı Köyü’nde namuslarını korumak adına çocuklarıyla birlikte su kuyularına atlayarak şehadet şerbetini içen kadınlar anısına yaptırılan anıtın bulunduğu Yukarı Kırzı Köyü’nde program gerçekleştirildi. Burada ilk olarak Yukarı Kırzı Köyü’nde namuslarını korumak adına şehit kadınların çocuklarıyla birlikte atladıkları su kuyularına ziyarette bulunularak dua edildi.

Daha sonra Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından anıta çelenk sunuldu. Çelenk sunumu sonrası temsili mezar taşlarına protokol tarafından karanfil bırakılmasının ardından program sona erdi.

Ziyaretlere Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı İsmail Durmuş, Aydıntepe Kaymakamı Kerem Yenigün, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.