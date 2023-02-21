Bayburt Kültür ve Yardım Derneği,21 Şubat Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla İstanbul Eyüp sultan Camiinde Mevlid­-i Şerif okuttu.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği her 21 Şubat’ta İstanbul’daki hemşerilerimizle birlikte, Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşu sırasında şehit olan ve Tüm şehitlerimiz için Kuranı kerim ve Mevlidi şerif okutarak şehitlerimizi yad ediyor.

Bu yıl 6 Şubat’ta Kahramanmaraş ve 10 ilimizde yaşanan elim Deprem hadisesi dolayısıyla 21 şubat’ta yapmış olduğu programları bu yıl yapmama kararı aldı.Bu gün İstanbul Eyüpsultan Camiinde hem şehitlerimiz hemde Depremde şehit olan vatandaşlarımız için dualar edildi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,bu yıl 21 şubatlarada yapmış olduğumuz anma ve bir araya gelmek maksadıyla düzenlediğimiz geceyi yapmama kararı aldık.

Eyüpsultanda gerçekleştirdiğimiz Mevlit programına katılım sağlayan tüm hemşerilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi.Geçen yıllarda Ayasofya ve bir çok camimizde yaptığımız programı seneye nasip olursa ya Taksim Camiinde,yada Çamlıca Camiinde yapacağız inşallah.

Mevlit okutulmasının ardından lokum ve lokma ikramı yapıldı.

Program sonrası Mevlit okuyan hocalarımızla birlikte hemşerilerimize yemek ikram edildi.