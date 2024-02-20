Bayburt'umuzun Düşman İşgalinden Kurtuluş’unun 106. Yıl Dönümü etkinlikleri Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi'nin Kabrinin ziyaretiyle başladı.

21 Şubat programı bu gün ziyaretlerle başladı. Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve İl Protokolünce Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi ve Şehit Miralay Sabri Bey kabri başında dualarla anıldı.

Anma programı kapsamında Aydıntepe İlçesi Yukarı Kırzı Köyü’nde Şehit Kadınlar İffet Anıtına protokol üyeleri tarafından temsili mezarlara karanfil bırakılarak su kuyularının bulunduğu alanda Şehit Kadınlar ve tüm şehitlerimiz için dualar edildi.