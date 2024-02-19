Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 106. Yıl dönümü etkinlikleri, Bayburt Dede Korkut Şehir Müzesi’nde ‘Bayburt ve Kurtuluş Günü’ fotoğraflarından oluşan serginin açılışı ile ‘Tanıkların Dilinden Rus İşgali ve Ermeni Mezalimi’ isimli belgeselin gösterimiyle devam etti.

Oldukça yoğun ilgi gösterilen programda Bayburt Belediyesi arşivinde yer alan Bayburt’un eski fotoğrafları ve geçmiş yıllarda gerçekleştirilen kurtuluş törenlerinde çekilen fotoğrafların görücüye çıktığı serginin açılışını Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Turizm Kültür İl Müdürü Bekir Kurtoğlu, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal ve PTT Baş Müdürü Kemal Çetin beraber yaptılar.

Açılışın ardından sergiyi büyük bir ilgiyle gezen protokol üyeleri nostaljik anlar yaşarken sergide yer alan fotoğraflarla ilgili Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından bilgilendirildiler.

Serginin gezilmesinin ardından belgesel gösterimine geçildi. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin 1987 yılında Milli Eğitim Kültür Şube Müdürü iken Çayırköprü Köyü’nden İlyas oğlu 1909 Doğumlu Şakir Çağlar, Kalecik Köyünden Abdullah oğlu 1906 doğumlu Ziya Memiş, Mahmut oğlu 1904 doğumlu Mürsel Adıgüzel, Hamit oğlu 1906 doğumlu Mirza Aga ve Konursu Köyünden Mevlüt oğlu 1904 doğumlu Mustafa Yazıcıoğlu, Cemal Bahri oğlu 1907 doğumlu Cemal Köklüce ve Ahmet oğlu 1897 doğumlu Arslan Mercimekoğlu ile gerçekleştirdiği röportajlar ile ermeni mezalimiyle önemli belgelerin yer aldığı Bayburt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Tanıkların Dilinden Rus İşgali ve Ermeni Mezalimi” isimli belgesel izlendi.

Bayburt’un Rus işgali öncesi ve sonrası durumu, Bayburtluların işgalden önce ve sonra Ermenilerle olan ilişleri ile mezalimin yaşandığı yıllarda Bayburt ve köylerindeki durumun birebir tanıklarının dilinden anlatıldığı belgeseli büyük bir ilgiyle izleyen katılımcılar duygu dolu anlar yaşadılar.

Program, belgesel gösteriminin ardından sona erdi.

Belgeselin izlenmesi sonrasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci “Bundan 106 yıl önce bu memleket önce Rus işgalini ardından da Ermeni mezalimini yaşamıştır. Bizim bütün amacımız, bizden önce yaşananları gelecek kuşaklara tarihi vesikalarla ve yaşayanlarla yaptığımız röportajlarla gelecek nesile bu acıları, bu acı tabloları aktarmaktır. Bizden öncekilerin görüp, bizim göremediğimiz Taş Mağazaları'nda çocukluk yıllarımızda şahit olduğumuz o acı tabloyu bugün yeniden yaşadık. Bizden sonrakiler o tabloları göremediler; çünkü taş mağazaları diye bir şey kalmamıştı. Bayburt Belediyesi söz konusu alanın, ismini Unutulmaz Caddesi olarak koydu, çünkü gelecek kuşakların orada yaşananları unutmaması istendi. Bayburt, Ermeni mezaliminde en çok acı çeken şehirlerden biridir. İzlediğimiz belgeselde Ermeni mezalimini yaşayanlarla yaptığımız röportajlarda belki geç kalınmıştı.

Biraz daha önce yapabilseydik en azından mezalimi yaşayanlar yaşadıklarını aktarmak için daha iyi konumda olabilirlerdi. Ama o tarihte mezalimi yaşayanlarla ancak o zaman iletişime geçebildik ve bunu geleceğe aktarmaya gayret ettik. Bayburt ve Erzurum özellikle Rusların ilk etapta işgaline uğrayan şehirlerdir. 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşları, 1916-1918 Rus işgali ve Ermeni mezalimi Bayburt'un kaderinde çok büyük yaralar açmıştır. Allah bize tekrar böylesi acılar yaşatmasın. Gelecek kuşaklarımız da bu yaşananları unutmasın istiyoruz. Bugün 106'ncı yılını kutladığımız kurtuluş şölenleriyle birlikte inşallah 21 Şubat'ta kurtuluş bayramımızı kutlayacağız. Bu vatan için can veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyorum." İfadelerini kullandı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise "Bu hafta Bayburt'umuzun Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor. Cumartesi günü Kop Dağı'nda Şühedaya Saygı Yürüyüşüyle beraber başlayan programımız hafta boyunca titizlikle sürdürülecek. Bugün burada Dede Korkut Müzesi'nde tarihimizi, işgali ve bugünü anlatan fotoğraf sergisinin akabinde belediyemiz tarafından hazırlanan video gösterimini izledik. İşgal yıllarını yaşayan büyüklerimizin anlattıkları arşivlere baktığımızda, yazılı ve sözlü kaynakları izlediğimizde bu vatan çok kolay elde edilmemiştir. Video gösteriminin ve serginin hazırlanmasında emeği geçen Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.

Etkinliğe Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kurum Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Kenan Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.