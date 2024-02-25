Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ve Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının 21 Şubat Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106.yılı Programını İstanbul Bağcılarda düzenlediği, Kurtuluş Gecesi Protokol ve Hemşerilerimizin katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı.

21 Şubat Kutlama Gecesi programı Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Bayburt’un işgal yıllarının anlatan slayt gösterisi ve yerel sanatçıların sahne almasıyla devam etti.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Yetgin Çavdar açılış konuşmaları yaptılar.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş açılış konuşmasında;

Türk savaş tarihine altın harflerle Mareşal Fevzi Çakmağın “Kop savunması İkinci Plevne’dir” sözüyle yazılan Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 106.Kurtuluş Yıldönümünü idrak etmenin büyük sevincini ve Ülkenin bölünmez bütünlüğünü ve bu topraklar üzerinde huzurla güvenle yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının milli değerleri adına mücadele ederek canlarını feda eden, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, dün olduğu gibi bugün de bütün bir ulus olarak, aynı birliktelik, dayanışma, sevinç ve gururla bu tarihi günün anısına bir araya gelmiş bulunuyoruz..

Tarihimizin en şerefli sayfalarından bimrini yazan milletimizden aldığımız ilham ve güçle bu bayrağı, yeni nesil olarak şimdi de biz taşıyoruz. 1947 yılında İstanbul’da yaşayan Hemşerilerimizin birlik ve beraberlik içerisinde kendi kültürün, örf ve adetlerini unutturmamak, gurbette Bayburt’u yaşamak amacıyla kurulmuştur.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Yetgin Çavdar konuşmasında;Bayburtun düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü vesilesiyle İstanbulda düzenlediğimiz programa katılan tüm Protokole ve hemşerilerime teşekkür ediyorum dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hemşerilerimize yaptığı selamlama konuşmasında 106 yıl önce işgale uğramış ardından kurtuluşa ermiştir.Başkan Pekmezci Erminelire teslim edilen Bayburtun işgal günlerinde yapılan mezalimi anlattı.

Bayburt Milletvekili Orhan Ateş yaptığı konuşmada;106.yılını kutladığımız Bayburtun düşman işgalinden kurtuluşunu kutladığımız bu gün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz dedi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Hemşerilerimize hitaben yaptığı konuşmasında Bayburtluların milli ve manevi değerlere göstermiş olduğu hassasiyeti biliyorum dedi.

Milli Savunma Bakanı Hemşerimiz Org.Yaşar Güler Gecede yaptığı konuşmada;

Kop savunmasında yumruğunu mermi,yüreğini kalkan yapan

Arın diyarı,kahramanlar yurdu,Bayburtumuzun bu önemli anma günü vesilesiyle siz değerli hemşehrilerimle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum.

Sözlerimin başında Bayburtumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 106.nci yıldönümünü kutluyorum.

Rus ordusuna yıllarca geçit vermeyerek Anadolunun içlerine düşman işgalinin yayılmasını engelleyen Bayburtumuz;Çanakkaleden sonra Bayburt unda geçilmez olduğunu göstermiştir.

Bakan Güler Cumhurbaşkanımızın Videolu mesajının gösterilmesini istedi.Salonda alkış tufanı koptu. Güler sayın Cumhurbaşkanımız a şükranlarımızı sunuyoruz dedi.

Bakan Güler Terörle mücadeleden bu gün yaşadığımız olaylara değinerek Tarihimize sahip çıkma hassasiyeti olan bu anlamlı programı hazırlayanlara teşekkür ediyorum dedi.

Programa, Milli Savunma Kakanı Org.Yaşar Güler, Bayburt Valisi Mstafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ,Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen,Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah özdemir,Arpalı belediye başkanı Abdurrahman Polattimur,Bürokratlar,Stk başkanları ve hemşerilerimiz katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından sponsorlara Plaketleri takdim edildi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Yetgin Çavdar desteklerinden dolayı plaket takdim ettiler.

Milli Savunma Kakanı Org.Yaşar Güler’e geceye katılımlarından dolayı Dernek Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Bayburt Vakfı Başkanı Yetgin Çavdar plaket takdim ettiler.

Milli Savunma Kakanı Org.Yaşar Güler Gecenin sponsorlarından, Başarı Hastanesi Yönetim kurulu Başkanı Op.Dr.Haicabi Gökdereli,Askon Yön.Başk.Yardımcısı Salim Arslanhan,Avrasya İnşaat Yön.Kur.Başk.Kürşat Arı,Erkul İnşaat Yön.Kur.Başk.Halil İbrahim Erkul,RDA Holding Yön.Kur.Başk.Abdurrahman Kayseri’ye plaketlerini takdim etti.

Bayburt Valisi Mstafa Eldivan, Gecenin sponsorlarından Sarıhan Restoranları Yön.Kur.Başk. Kaya Sarıhan,Balcı Lastik ve Sigorta Şirk.Yön.Kur.Başk.İlyas Balcı,Bayburt Seyahat Müdürü Hilmi Kaya,Bayburtlu Rotbalans Yön.Kur.Başk. Şadi Kekeç’e plaketlerini takdim etti.

Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş, Gecenin sponsorlarından, Baykovan Şirketler Gurubu Yön.Kur.Başk.-Remzi Dursunkaya ,DKY Petrol Yönetim Kurulu Başk.Muammer Dursunkaya,Dostlar Hafriyat Yön.Kur.Başk. Mücahit Köse,Keskin Otomotiv YönçKur.Başk.Ragıp Keskin’e plaketlerini takdim etti.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen, Gecenin sponsorlarından,2000 Fırın-Nuri Fidan,Hayat Kalıp Yön.Kur.Başk. Habib Asyalı ve Program’a emek veren Bayburt Gündem Gazetesi İmtiyaz sahibi Mehmet Demirer’e plaketlerini takdim etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gecenin sponsorlarından,Kale Taksi Adnan Bölen,Mondi Firma Sahibi Nail Ataş,Purut Ahşap Sahibi Sinan Purut,Aygül Peynircilik sahibi Halil İbrahim Emirali’ye plaketlerini takdim etti.

Program Orhan Hakalmaz Konseriyle son buldu.