Keçiören Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri’nde başpehlivanlık altın kemerini Feyzullah Aktürk kazandı.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun yarı final müsabakaları büyük heyecana sahne oldu. Yarı finalde Feyzullah Aktürk, rakibi Erkan Taş’ı geçerken; Rıza Yıldırım da Ali Gürbüz’ü mağlup ederek finale yükseldi. Final müsabakasında güçlü rakibi Rıza Yıldırım karşısında üstün bir performans sergileyen Feyzullah Aktürk, adını şampiyonluğa yazdırarak büyük ödülü kazanan isim oldu.

ÖDÜLLER SIRAYLA TAKDİM EDİLDİ

Dereceye giren pehlivanlara altın kemer, kupa ve madalyaları; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Güreş Ağası seçilen Murat Karaarslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Köylüoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ertan Işık tarafından takdim edildi.

BİZ, BİR TARİHİ YAŞATIYORUZ

Cumhuriyet tarihinin en büyük karakucak güreş organizasyonuna ev sahipliği yapan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, bu büyük spor şöleninin geleneksel hale geldiğini vurgulayarak “Cumhuriyet tarihinin en büyük Karakucak güreşlerinde, dualı çayıra çıkan pehlivanlarımız net bir mesaj verdi: Ata sporumuzu ilelebet yaşatacak, şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandıracağız. 2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri için emek veren, katılan, coşkumuza ortak olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Şampiyon Feyzullah Aktürk ve tüm yiğit pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. Tarihimizde yiğitlikle yoğurduğumuz mayamızı, geleceğe gururla taşımaya devam edeceğiz.” dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı konuşmada, "Keçiören Belediye Başkanımız Mesut Özarslan ve Güreş Federasyonu Başkanımız Taha Akgül kardeşimiz başta olmak üzere, emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bir milleti ayakta tutan değerler vardır, onlar ise kültürüdür, inancıdır, geleneğidir, göreneğidir, sporudur. Güreş de bizim ata sporumuzdur ve karakucak güreşleri de bunun temelini oluşturmaktadır." mesajı verdi.

MESUT ÖZARSLAN, KEÇİÖREN’E YENİLİK GETİRDİ

Ödül töreninde yaptığı konuşmada Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri’nin Keçiören için bir yenilik olduğunu vurgulayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Gerçekten bir zamanlar unutulmaya yüz tutmuş olan güreş sporu, son yıllarda şampiyonlarımızla birlikte yeniden gururumuz olmaya başlamıştır. Taha Akgül ve diğer şampiyonlarımızla birlikte, hak ettiği yere yaklaşmakta olan güreş sporu; sadece ata sporumuz değil, aynı zamanda bir dünya markası haline getirmemiz gereken değerlerimizin başında geliyor. Bu yürek sporunu Anadolu’nun dört bir yanından, köylerden ve mahallelerden alarak; daha profesyonelce, bilimsel metotlarla, devletin tüm imkânlarını gençlerimizin önüne sererek geliştirmeli ve tüm dünyada bir markaya dönüştürmeliyiz. Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan’a yürekten teşekkür ediyorum. Çok önemli bir iş yapıyor. İki yıl önce Keçiören’de göreve geldiği günden bu yana birçok yenilik getirdi. Bence bu yeniliklerin en önemlilerinden biri de Karakucak Güreşleri’dir.” diye konuştu.

BAŞPEHLİVANA EV HEDİYE EDİLDİ

2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri Başpehlivanı olan Feyzullah Aktürk, sponsorlar tarafından verilen 3+1 sıfır dairenin sahibi olurken, ikinci olan Rıza Yıldırım’a ise 1 milyon TL ödül verildi. Üçüncülüğü paylaşan Ali Gürbüz ve Erkan Taş da 400’er bin TL ödül kazandı.

90 KİLONUN BİRİNCİSİNE SIFIR KM OTOMOBİL

90 kiloda birinciliği kazanan Ahmet Bilici sıfır kilometre otomobilin, 80 kiloda birinci olan Ramazan Sarı ise 1 milyon TL ödülün sahibi oldu. Gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde de dereceye giren güreşçilere para ödülleri verildi.

GÜREŞ AĞALIĞINI MURAT KARAARSLAN KAZANDI

2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri’nin ağalık ihalesini, 15 milyon 66 bin TL bedelle Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karaarslan kazandı. Karaarslan, stadyumda tur atarak seyircileri selamladı.