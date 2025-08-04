Karabağlar Belediyesi, ilçenin tamamını daha temiz ve sağlıklı bir hale getirmek amacıyla başlattığı “Temizlik Seferberliği ”ne hız kesmeden devam ediyor. Daha önce 58 mahallede gerçekleştirilen ve vatandaşların takdirini kazanan çalışmalar, aynı titizlikle sürdürülüyor.İZMİR (İGFA) - Kapsamlı temizlik çalışmalarında belediyenin temizlik ekipleri; 1 konteyner ilaçlama aracı, 1 mobilya atıkları toplama aracı, 1 süpürge makinesi, 1 sokak ilaçlama aracı, 1 kontrol aracı ve toplam 23 personelle görev alıyor. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da her temizlik çalışması öncesinde ekiple bir araya geliyor. Başkan Kınay, bu seferberliğin sadece ilçenin görünümünü iyileştirmekle kalmayıp, vatandaşların yaşam alanlarında hijyenik ve sağlıklı bir çevre oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

Kınay, “Temizlik sadece belediyenin değil, hepimizin sorumluluğudur. Çöplerin yere değil çöp kutusuna atılması, çevrenin temiz tutulması büyük önem taşıyor. Ekiplerimiz yere çöp, izmarit vb. atanlara karşı cezai işlem uyguluyor. Daha temiz bir çevre için vatandaşlarımızın da katkısını bekliyoruz” dedi.

Bugüne kadar Üçkuyular, General Kazım Özalp, Esentepe, Osman Aksüner, Poligon, Şehitler, Muammer Akar, Adnan Süvari, Esenyalı, Metin Oktay, Bahçelievler, Arap Hasan ve Basın Sitesi’nde temizlik çalışmaları yapıldı.