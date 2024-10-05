YouTube üzerinden canlı yayınlanan tören, Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Maden, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Sempozyum Onursal Başkanı Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş tarafından yapıldı.



Açılış konuşmalarında, sempozyumun Bayburt’un kültürel tanıtımı açısından bilimsel bir kolektif bağ oluşturduğu vurgulandı. Sempozyum Onursal Başkanı Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Dede Korkut kültürel ve tarihsel mirasının bilimsel etkinlikler yoluyla yaşatıldığına ve bu tür buluşmaların oluşturduğu paydaşlık duygusunun önemine dikkat çekti.





Konuşmaların ardından davetli konuşmacı Doç. Dr. Beata Brestenska, açılış oturumunda sunumunu gerçekleştirdi. Öğleden sonraki oturumda ise Prof. Dr. Adnan Baki davetli konuşmacı olarak katılımcılarla buluştu. Davetli konuşmacılar daha sonra Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Maden ile birlikte Rektör Türkmen’i ziyaret ettiler.





Sempozyuma, 10 farklı ülkeden 25’i yabancı olmak üzere toplam 281 araştırmacı katılıyor. Kongre süresince 73’ü çevrimiçi, 100’ü yüz yüze olmak üzere toplam 173 bildiri, 54 oturumda sunulacak.



Sempozyumun açılış töreninde Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Rektör Yardımcıları, dekanlar, sempozyum kurulu ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci yer aldı.