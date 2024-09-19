Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Sakarya Meydan Muharebesi sonrası TBMM tarafından Gazilik ve Mareşallik unvanının verildiği gün olan 19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da törenlerle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Şehit Osman Tepesi’nde bulunan Bayburt Şehitliği'nde düzenlenen törende Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Okan Karaseyfioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal tarafından Şehitlik Anıtı’na çelenk sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı seslendirildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal ve Üsteğmen Cenk Ömer Sağlam tarafından yapıldı. Dua yapılmasının ardından protokol tarafından şehitlikte bulunan temsili mezarlara karanfil bırakılması ve İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından yapılan dua ile tören sona erdi.

Bayburt Şehitliği'ndeki törenin ardından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonu ile "Kahramanlarla Yürüyoruz" temalı yürüyüş düzenlendi.

Bayburt protokolü ve vatandaşların katılımlarıyla oluşan kortej Dörtyol mevkinden başlayarak Saray Bahçesine kadar ellerinde Türk bayrakları ile yürüdüler.

Yürüyüşün ardından Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda eğitim gören sporcular tarafından Gaziler Günü dolayısıyla hazırlanan gösteriler izlendi.

Etkinlikte Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından katılımcılara Türk Bayrağı dağıtıldı.