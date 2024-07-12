Bayburt Valiliği tarafından düzenlenen program şöyle:



12 Temmuz Cuma

Saat: 10.00 15 Temmuz Doğa Yürüyüşü ve Fidan Dikimi (Yer: Yenişehir Parkı) Saat: 13.30 Geleneksel Ok Atışı Gösterimi (Yer: Baberti Külliyesi Kültür Merkezi) Saat: 14.00 Konferans:15 Temmuz Şehitler Destanı / Konuşmacı: Doç. Dr. Abdurrahman OKUYAN (Yer: Şehit Mustaf KARASAKAL Tiyatro Salonu) Saat :16.00 Atlı Cirit Müsabakası (Yer Bayburt Atlı Cirit Sahası)

13 Temmuz Cumartesi

Öğle Namazı Öncesi Butun Camilerimizde 15 Temmuz Şehitlerimiz için, -Kuranı Kerim Tilaveti ve Hatim Duası ile Ilahilerin Okunması

14 Temmuz Pazar

Saat: 13.30 İlimizde Bulunan Kuran Kurslarındaki Öğrencilerimiz Tarafından Hatim ve Dua Programları Saat: 19.00-21.00

15 Temmuz Günü Yaşananların Sinevizyon Gösterimi (Yusufiye Cami) Saat: 19.00 15 Temmuz Şehit Yakınları ile Gazi ve Ailelerinin Onurlarına Yemek Verilmesi

15 Temmuz Pazartesi

Saat: 10.00 -Şehitlik ziyareti (Şehit Osman Tepesi) -Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı -Kuranı Kerim Tilaveti ve Dua Edilmesi. Şehit Mezarlarına Karanfil Bırakılması Saat: 11.00 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Açılışı (Yer Valilik Onu) Saat: 11.50 Öğle Namazı Öncesi Bütün Camilerimizde 15 Temmuz Şehitlerimiz için: -Kuramı Kerim Tilaveti ve Hati Duası ile İlahilerin Okunması Saat 14.00 Şehit Ailelerinin ve Gazilerin Ziyaret Edilmesi Saat: 19.00-21.00 15 Temmuz Gumi Yaşananların Sinevizyon Gösterimi (Yeni Cami) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği Saat: 20.00 Temsili Dede Korkut ve Bamsı Beyrek Karakteri, Mehteran Takımı ve Atli Cirit Kulubu Atlılarının Taş Köprüden Etkinlik Alanna Kadar İntİkalİ Saat 20.00-00.13 15 Temmuz Konulu Sinevizyon Gösterimi

Saygı Duruşu ve Istiklal Marşı'nın Okunması

Kuranı Kerim Tilaveti ve Dua Okunması

Mehter Takımı Marş Dinletisi

Protokol Konuşmaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Konuşmasının Naklen Yayınlanması

Şiirlerin Okunması (Eylem Maruf Söylemez-Bu Vatan Kimin Samet Erdaş-30 Kuş)

Dede Korkut Temsili Karakteri (Kurban Çil) Tarafindan Dede Korkut Duası Okunması

Bayburt Üniversitesi Türk Halk Müziği Kahramanlık Türküleri Dinletisi

Bayburt İI Muftülüğü İlahi Grubu İlahi Dinletisi (Yer: Saray Bahçesi) Saat 22.00 'Demokrasi bilinci elden ele taşınan bu bayrak yarışıdır' sloganı ile yapılacak olan 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu Saat Kulesinden başlayıp Taş Köprüden dolaşarak Saray Bahçesi'nde tamamlanacaktır. (2500 metre) 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece yarısı 0013'de tüm camilerde sela okunması. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbetinin tutulması. 16 Temmuz sabah namazından önce tüm camilerde sela okunması.