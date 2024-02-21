106. yıl etkinliklerinin 4. günün de Kop Kayak Tesislerinde 21 Şubat Kurtuluş Kayak Kupası heyecanı vardı.

U12-U14-U16 ve U18 kategorilerinde büyük çekişme yaşandı. Kıyasıya geçen yarışmaların ardından U12 kategorisinde Berat Ali Bayram birinci, Enes Bayram ikinci ve Yunus Akbal üçüncü olurken U14 ve U16 kategorisinde erkeklerde Muhammet İkbal birinci Ömer Efe Kaymakoğlu ikinci oldu. Kızlar kategorisinde ise birinciliği Büşra Bayram kazandı. U18 kategorisinde de Emre Durgut birinci, Mustafa Orhan ikinci ve Yunus Ağbal üçüncü oldu.

Ödül töreni öncesi açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yarışmalarda dereceye girenleri tebrik ederek “Burası Kop Dağları, ümitleri tükenmiş bir milletin evlatlarının verdiği mücadelenin bir başka boyutuyla hemen Kop Dağ'ı zirvesinin yanındayız. Bundan yıllar önce, bugün 106'ncı yıl dönümünü kutladığımız Bayburt'un kurtuluş günü münasebetiyle yapılan bu kayak müsabakalarını aslında ecdadımızı anma adına yapılan bir çalışmanın başka bir ürünü olarak değerlendirmek lazım. 106 yıl önce bu dağlarda, bir kahramanlık destanı yazılmış.

Mareşal Fevzi Çakmak'ın ifadesiyle 2'nci Plevne destanı yazılmış ve burada nice vatan evlatları toprağa düşmüşler, can vermişler, kan vermişler. Biz onları anma adına buradayız. Bayburt'un yiğit evlatları bugün burada, kayakta onları temsil ettiler. Her biri kendi hünerlerini sergilediler, biraz sonra kendilerine madalyalarını, yarın da nasip olursa tören esnasında büyük ödüllerini takdim edeceğiz. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, değerli müdürümüze ve kıymetli ekibine bu hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada dağ başında güvenliğimizi sağlayan silahlı kuvvetlerimizin, jandarmamızın değerli mensuplarını da saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından dereceye girenlere ödüllerini Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ile İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney takdim etti.

Bayburt Belediyesi tarafından sporculara ve vatandaşlara sucuk ekmek ikramının da yapıldığı etkinliğe Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, sporcular ve vatandaşlar katıldı.