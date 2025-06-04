Jandarma tarafından “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik 10 il merkezli düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 93 şüpheliden 24'ü tutuklarken, 37'si hakkında adli kontrol kararı verildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Elazığ, Zonguldak, Yalova, Ardahan, Eskişehir ve Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 93 şüphelilerden 24'ünün tutuklandığını, 37'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Diğer gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, operasyonlar sonucunda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildiği bildirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1930249134318989530

Şüphelilerin; sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "yatırım, faizsiz kredi, araç kiralama ve ev satışı" gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırmak, yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırmak, sahte kripto para işlemleriyle haksız kazanç sağlamak, sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi ilanı vererek kişisel bilgileri ele geçirerek banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktarmak, vatandaşlarımızı arayarak isimlerinin FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyip hesaplarından yüklü miktarda para transferi yaptırmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bakan Yerlikaya, sanal dünyadaki güvenlik için siber devriyelerin 7/24 görev başında olduğunu ifade ederek ,dijital suçlarla mücadelemiz kararlılık mesajı verdi.