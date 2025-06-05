Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası’nda teminat tutarlarını artırdı. Yeni düzenleme 1 Temmuz 2025’te yürürlüğe girecek.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete’de yayımlanan “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat” ile sigorta teminatlarında güncelleme yapıldı.

Buna göre, motorlu kara taşıtlarında görevli sürücü, yardımcılar ve yolcu koltukları için sağlık giderleri ile sakatlanma ve ölüm hallerinde teminat tutarı koltuk başına 252 bin TL olarak belirlendi.

Ayrıca, yönetmelikteki “Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan” ibareleri, “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu” ve “Kurumu Başkanı” olarak güncellendi.

Yeni düzenleme, 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girecek ve SEDDK Başkanı tarafından yürütülecek.