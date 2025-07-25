Yatırım Profesyonelleri ve İşbirliği Derneği (YAPİDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Diyalog Concept Kurucusu Sevcan İlici, çok disiplinli ilk kadın zirvesi olan “Zirvede Kadın Var” etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.BURSA (İGFA) - BAOB Sahne’de gerçekleştirilen etkinlikte ‘Gayrimenkulde Kadın Başarısı” konulu bir sunum yapan İlici, gayrimenkul sektöründeki başarı yolculuğunun detaylarını anlattı.

Sevcan İlici, sektörlerinde başarı hikayesi yazmak isteyen kadınlara ve gençlere ilham olmak istediğini belirterek, kadınların gerçekten istediklerinde başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığına inandığını belirtti.

Sunumunda Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olduğunu anlatan Sevcan İlici, 2014 yılına kadar gıda sektöründe üst düzey yönetici olarak çalıştığını belirtti. Aynı yıl, radikal bir kararla gayrimenkul sektörüne geçiş yaptığını ifade eden Sevcan İlici, “Bu kararımı aileme ve çevreme ilettiğimde büyük bir tepki ile karşılamıştım, çünkü gayrimenkul ve emlak sektörü, çoğunlukla erkeklerin egemen olduğu bir sektör olarak biliniyor. Özellikle bundan 11 yıl önce Bursa özelinde çok fazla kurumsal yapının yer almadığı, belirli sayıda firmaların hizmet verdiği ve ülkemizdeki gayrimenkul danışmanı sayısının çok az olduğu bir dönemde bu işe atılmıştım. Ancak bu alanda 200’den fazla eğitim aldım ve yılmadan yoluma devam ettim. İlk üç yılımda kurumsal bir firmada gayrimenkul danışmanlığı yaptım. Devamında 2017 yılında bir markanın bayiliğini aldım. 2021 yılından itibaren de şu anda Türkiye ve dünya genelinde 160 şubesi olan ve 1200’den fazla gayrimenkul danışmanı ile hizmet veren Diyalog Türkiye’nin ilk bayisi ve ilk kadın brokerı olarak çalışmalarıma devam ediyorum” dedi.

“Birçok tescilli başarıya imza attık”

Türkiye genelinde ve Bursa’da gayrimenkul danışmanlığı yapan 30 kişilik başarılı bir ekibe sahip olduklarını anlatan Sevcan İlici, “2021 yılında Türkiye genelinde ciro ikinciliği ve en fazla müşteri memnuniyeti alan ofis ödülü de olmak üzere 24 ayrı kategoride başarı ödülü alan bir ofisiz ve sonrasında Türkiye genelinde ciro birinciliği ve 20 ayrı kategoride başarı ödülü almış bulunuyoruz. 2024 yılında yine Türkiye genelinde ciro birinciliği ve ayrı dallarda başarı ödüllerine sahip olduk. 2017 yılından günümüze kadar 350’ye yakın gayrimenkul danışmanı yetiştirdim ve bu arkadaşlarımın yüzde 60’ını kadınlar oluşturuyor. Ben kadınların istediği, gönül verdiği her şeyi başarabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Sektördeki topuk sesleri beni gururlandırıyor”

Sektörlerinde kadınların topuk seslerinin yükselmesinin, sayılarının çoğalmasının kendisini gururlandığını ifade eden Sevcan İlici şunları söyledi:

“Aynı zamanda 2024 yılında YAPİDER’in kurucusu oldum. Şu anda bir yandan işimizi yürütürken diğer taraftan da derneğimizde aktif olarak sektörümüze katkı sunmaya devam ediyoruz. Derneğimizdeki çalışmalarımızla Bursamızda ciddi bir ses getirdik. Sektörümüzde özellikle kadınlarımıza ve gençlerimize ilham olmak istiyorum.”