Antalya Büyükşehir Belediyesi, yayla ve kırsal hayvancılığı geliştirmek ve desteklemek amacıyla çobanlara, küçükbaş hayvanlarının ihtiyaç duyduğu tuzlu mineral taş dağıttı.ANTALYA (İGFA) - Yerelden Kalkınma Projesi kapsamında tarım ve hayvancılığa önemli destekler sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş hayvancılıkla uğraşan besicilerin daha fazla verim elde etmelerini sağlamak amacıyla hayvanları ücretsiz sağlık kontrolünden geçiriyor. Büyükşehir ekipleri, Elmalı’da hayvancılıkla uğraşan, besicilerin büyükbaş hayvanlarının tırnak bakımlarını da yapıyor.

BECİSİLERE DESTEK BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYOR

Büyükşehir ekipleri, özellikle Antalya’nın yüksek kesimlerinde hayvancılıkla uğraşan çobanlara destek olmak amacıyla küçükbaş hayvanlarının ihtiyaç duyduğu yalama taşı olarak bilinen tuzlu mineral taş dağıttı. Hayvanların gelişimi ve sağlığı için son derece önemli olan bu taşlar hayvancılıkta verimliliğin artmasına katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin hayvancılıkla uğraşan besicilere yaptığı destekler, vatandaşlardan büyük beğeni topluyor.