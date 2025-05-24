Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kent merkezinde zincir marketlere gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız koşullarda saklanan birçok gıda ürünü ele geçirildi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü denetim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor

Zabıta ekiplerinin farklı noktalarda büyük marketlere yönelik yaptığı denetimlerde; son kullanma tarihi geçmiş tavuk, yoğurt, süt, çikolata, cips ve gazlı içecekler başta olmak üzere birçok ürüne rastlandı. Ayrıca bazı ürünlerin tarihi geçmemiş olsa da bozulduğu veya uygun olmayan ortamlarda muhafaza edildiği belirlendi. Halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle söz konusu ürünlere el konuldu. Ürünlerin imha edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

Denetimler sırasında sağlıksız koşullarda gıda muhafaza ettiği tespit edilen bazı işletmelere cezai işlem uygulanırken, ilk kez ihlalde bulunan bazı işletmeler ise uyarıldı. Zabıta ekipleri, işletme sahiplerine gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri ve uygun depolama koşullarını sağlamaları konusunda bilgilendirme yaptı.

Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, şüpheli ürünlerle karşılaştıklarında durumu Alo 153 İletişim hattı üzerinden bildirmelerini istedi.