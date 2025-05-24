Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle hiçbir bedel ödenmeden alınan 36 dönümlük Durugöl arazisi bugün halkın nefes alabildiği yeni bir yaşam alanına dönüştü. İlk etabıyla göz dolduran çalışmaların ardından Başkan Güler’in talimatıyla başlatılan Durugöl Tabiat Parkı ikinci etap çalışmaları da tam gaz devam ediyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle hiçbir bedel ödenmeden alınan 36 dönümlük Durugöl arazisi bugün halkın nefes alabildiği yeni bir yaşam alanına dönüştü. İlk etabıyla göz dolduran çalışmaların ardından Başkan Güler’in talimatıyla başlatılan Durugöl Tabiat Parkı ikinci etap çalışmaları da tam gaz devam ediyor.

DOĞAL GÖL VE EKOLOJİK DENGE KORUNUYOR

Şehrin dört yanında hayata geçirdiği parklarla Ordu’ya nefes aldıran çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, Durugöl’de 2. etap çalışmalarıyla 36 dönüm arazi üzerinde uyguladığı çalışmaları daha da genişletiyor. Yüzde 70’i tamamlanan çalışmalar kapsamında ekipler aromatik bitkiler alanı, çocuk oyun alanı, spor aletleri, kanatlı hayvanlar için kümesler, darı ambarı, serender, ahşap pergole oturma alanı, mor salkımlı tag yollar ve kapalı membran oturma yerleriyle Durugöl’ün cazibesini katlayacak çalışmaları hızla hayata geçiriyor.

Durugöl’ü ranta değil halka açan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Burada yaşlı genç herkes kitaplarını okuyabilecek, hayvanlarını dolaştırabilecek. Tıbbi aromatik bitkiler de bu parkta olacak. Kanatlı kümes hayvanlarının da yer alacağı bu park ile çocuklara da hayvan ve tarım sevgisini aşılamış olacağız. Doğal gölü ve çevresini koruyarak başlattığımız bu dönüşüm, yaz mevsimine girerken vatandaşlarımızın nefes alacağı, huzur bulacağı, çocuklarıyla keyifli vakit geçireceği bir cazibe merkezi olacak” dedi.