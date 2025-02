İçişleri Bakanlığı, Emniyet ile 789 ilde, Jandarma ile 24 ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda milyonlarca uyuşturucu hap ile 2 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda 2 bin 656 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 78 İlde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 24 ilde Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde zehir tacirlerine yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 1 Ton 806 Kg Uyuşturucu Madde ile 8 Milyon 437 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirilirken, 2 bin 656 şüpheli yakalandı.

Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadelenin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını ve yarınların da meselesi olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince; 3 bin 757 ekip, 9 bin 392 personel, 40 hava aracı ve 75 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; yurt genelinde düzenlenen operasyonlar ile uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirlerine ilişkin bazı illerden sayılar paylaştı.

"Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız" diyen Bakan Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" mesajı verdi.