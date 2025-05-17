Açılışta konuşan Vali Eldivan, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde ve sanatçı Gülben Ergen’in katkılarıyla hayata geçirilen bu anlamlı yatırımın hayırlı olmasını dileyerek, Gülben Ergen’i tebrik etti. "Ayrıca bu okulun ismini taşıyan Mattia Ahmet Minguzzi’yi rahmetle anıyor, ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Oğullarının ismini yaşatacak böyle bir eğitim yuvasının, çocuklara umut ve sevgi dolu bir gelecek sunacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Açılışın ardından okulun gezildiği programa; Valimiz Sayın Mustafa Eldivan, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Gülben Ergen, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.