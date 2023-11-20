Yerel Seçimlerin yaklaşmasıyla Belediye Başkanlıkları için adaylar Müracaatlarını yapmaya başladılar. Yusuf Elçi AK Partiden Bayburt Belediye Başkanlığı için adaylık müracaatını yaptı.

Yusuf Elçi Yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Çok kıymetli hemşerilerim, sevgili basın mensupları;

Bayburt'ta doğmuş, büyümüş ve bugüne kadar hayatını Bayburt'ta idame etmiş bir kardeşiniz olarak AK Parti'mizin kuruluşundan bugüne kadar davamızdan ve çizgimizden taviz vermeden gece gündüz bulunduğum her kademede Bayburt'umuza hizmet etmeye çalıştım.

Başta sizlerin desteği ve duasıyla çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2001'de başlayan hizmet yarışında AK Parti Kurucu Üyeliği, AK Parti İl Başkanlığı ve İl Genel Meclisi Başkanlığı görevlerini yürüttüm. Bayburt'un bağrında yetişmiş bir evladı olarak aşkla, gayretle şehrimiz için, sizler için sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy gezdik ve elimizden geldiği kadar Bayburt'umuza hizmet etmeye çalıştık.

Önümüzdeki belediye seçimlerinde bugüne kadar desteği ve duasıyla bizleri yalnız bırakmayan siz değerli hemşerilerimin teveccühleri ve destekleriyle şehrimizin belediye başkanlığına adayım. Bugün de resmi başvurumuzu yapmak için buradayız.

Her daim Bayburt'umuzun ve Bayburtlumuzun yanında olmaya, derdiyle dertlenmeye, sevincine ortak olmaya çalıştık. Bugüne kadar her kademedeki görevimizde Bayburt halkı yanımızda, AK Parti teşkilatı arkamızda bizlerin en büyük destekçisi olmuştur.

Adaylık sürecimizde de yine en büyük destekçimizin Bayburtlu hemşerilerim olacağına inanıyorum. Bu süreçte de hemşerilerimizin desteklerini ve dualarını bekliyorum.

Bayburt'umuz için; İstişare ve ortak akılla birlikte karar veren, “Ben yaptım oldu.” değil; “Nasıl yapabiliriz?” diyen, Bugünü analiz edip; yarını planlayan, Yeniliğe ve değişime uyum sağlayan, Kaynakları verimli kullanma noktasında hassas, Şeffaf, açık, hesap verebilen bir belediyecilik için adayım. Kültürel değerlerimizi koruyan, geliştiren, zenginleştiren; geleneklerine sahip çıkan; halkımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetini ön planda tutan bir belediyecilik için adayım.

Yıllardır yaşadığımız, aşkla, şevkle hizmet etmeye gayret ettiğimiz Bayburt'umuzun sorunlarının farkındayız ve bunlara çözüm üretmek için adayım. Özünde şeffaflık, halka hizmet, değişim, gönüllere dokunma ve tevazu sahibi olmayı düstur edinen AK Parti Belediyeciliği için adayım. Seçim sürecinin birlik ve beraberlik ruhu ile geçmesini temenni ediyorum. Bayburt'umuza ve ülkemize hizmet için çıkılan bu yolda diğer adayları da can u gönülden kutluyor ve başarılar diliyorum.

Seçimlerin ülkemize ve Bayburt'umuza hayırlar getirmesini temenni ediyor, Bayburtlu hemşerilerimi en kalbi duygularla selamlıyorum.

Gecemiz gündüzümüz, Yazımız kışımız, İşimiz gücümüz Bayburt olacaktır.

Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.