Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı törenle İstanbul’dan yola çıkan gezici eğitim tırı, Türkiye yolculuğuna devam ediyor. Türkiye'nin yedi bölgesinde öğrenci, öğretmen ve velilerle buluşmak için yolculuğunu sürdüren gezici eğitim tırı Bayburt’a ulaştı. Bayburt Öğretmenevi park alanına konuşlandırılan tır, sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileriyle birlikte gün içinde etkinlik alanını ziyaret ederek öğrencilerin dijital sergideki heyecanına ortak oldu. Köklü mirasımızın genç kuşaklara aktarılması bakımından gezici eğitim tırının önemine değinen Güney, organizasyonun ara tatile denk geldiğini ve bu tesadüfün öğrenciler için keyifli bir aktiviteye dönüştüğünü belirtti. Ayrıca gezici eğitim tırını gün içinde ziyaret etmeleri için vatandaşlara çağrıda bulundu.

"Köklü Mirastan Türkiye Yüzyılı’na” temalı etkinlikte Türkiye Yüzyılı ve gelecek yüzyılın eğitim reformları, mapping teknolojisiyle 3 boyutlu olarak sunuldu. 4 dakika süren sunum, öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi gördü. Sunumun ardından ziyaretçilere Türk bayrağı dağıtılarak Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından patlamış mısır ikram edildi.

Bayburt serüvenini tamamlayan gezici eğitim tırının yeni rotasında Trabzon ve Ordu illeri yer alıyor.