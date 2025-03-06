Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile birlikte Ankara’da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı ziyaret etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehre hizmet için Ankara’da temaslarına ara vermeden devam ediyor.

Yavuz’la birlikte

Başkan Alemdar, son olarak birtakım temaslarda bulunmak için gittiği Ankara’da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya ziyarette bulundu.

Alemdar’a Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Arzu Saygıner Çil eşlik etti.

Farklı projeler, farklı fikirler

Sakarya’nın su ve iklim direncinin masaya yatırıldığı toplantıda Sapanca Gölü, Ballıkaya Barajı, Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü gibi önemli projeler masaya yatırıldı.

Sakarya’nın iklim değişikliğine uyumu ve direnç kazanması için alınması gereken tedbirler görüşüldü, Sapanca Gölü’nün kuraklığa karşı direncinin artırılması, su yönetimi stratejileri ve sürdürülebilir su kullanımıyla ilgili hedefler konuşuldu.

Ballıkaya ve Sokak Hayvanları Kampüsü

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Yusuf Alemdar, “Sık sık Ankara’ya geliyor, şehrimizin önemli projeleri içim bakanlıklarımızla bire bir görüşüyoruz. Bugün Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’yı ziyaret ettik. Projelerimizi, hedeflerimizi ve Sakarya’nın yarınlarını konuştuk. Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz ve çalışma arkadaşlarımla birlikte şehrimizin su ve iklim direnci üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda ayrıca yapımı devam eden Ballıkaya Barajı ve Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü projeleri üzerinde istişarelerde bulunduk.” dedi.

“Sapanca Gölü’nü korumak hepimiz için önemli”

Sapanca Gölü’nün korunmasının milli bir mesele olduğuna dikkat çekerek, “Öte yandan Sapanca Gölü’müzü korumak, kuraklığa karşı direncini arttırmak için alınabilecek önlem ve tedbirleri değerlendirdik. Sayın bakanım,sprojeler ve Sapanca Gölü’müzü korumak noktasında her zaman yanımızda olacağını ifade etti. Sadece şehrimizin değil ülkemizin yarınları için Sapanca Gölü’müzü korumak hepimiz için önemlidir.Sayın Bakanımıza gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverliği için teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.