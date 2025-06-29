Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlarla birlikte, Ege ve Marmara’da fırtına uyarısı yaptı. Vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı tedbirli olması istendi.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Haziran Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Türkiye’nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisi altına giriyor. Marmara’nın doğusu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Öte yandan, ülkenin geri kalan bölgelerinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklıklarının Karadeniz Bölgesi’nde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, iç kesimlerde normaller civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’de Ordu, Giresun ve Trabzon’un batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını duyurdu. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

FIRTINA TEHLİKESİ

Rüzgarın, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Özellikle Pazar günü Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın hızı 40-60 km/sa, Ege’nin kıyı şeridinde ise yer yer 70-80 km/sa’lik hamleli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu durumun yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.