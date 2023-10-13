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Bayburt Üniversitesi ile Damla Gönüllüleri iş birliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonuyla hayata geçen ve KYK yurtlarında kalan öğrencilerde meslekî sermaye ile spor kültürü gelişmesini amaçlayan "Yurtlarda Temel İşlerde Meslekî Eğitim ve Spor (Yurt-Time)" projesinin ikinci dönemi için E-Devlet üzerinden başvurular açıldı. İlk döneminde ülke genelinden yaklaşık 47 bin öğrencinin başvurduğu, 9 binin üzerinde öğrencinin yararlandığı projeye ilginin yoğun olması bekleniyor.



Kısmi zamanlı anlamına gelen "Part-Time" ifadesinden esinle sporu günlük hayatın olağan hareketliliğine entegre etmeyi düşünen "Yurtlarda Temel İşlerde Mesleki Eğitim ve Spor"; kısa adıyla "Yurt-Time Spor" projesi, yurt öğrencileri için spor yoluyla görevlendirme modeli çerçevesinde hazırlandı. Bayburt Üniversitesinin de ortak olduğu proje kapsamında yurtlarda kalan öğrenci hedef kitlede spor kültürü tesis edilmesi ve bu kültürün etkileşim yoluyla yaygınlaşması amaçlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında kalan birinci sınıf ikinci dönem ve üstü sınıflardan olan öğrencilerin başvurabildiği Yurt-Time Spor projesi, 27 Eylül'de sonlanan yurt başvurularının ardından başvuruya açıldı. 2022-2023 akademik yılında Yurt-Time Spor ve Yurt-Time Pro olarak iki farklı alanda uygulanan projeye 46 bin 896 genç başvurdu ve tamamıyla akademik başarı kriterinin esas alındığı değerlendirme süreci sonunda 9 bin 51 öğrenci projeden faydalanma hakkı kazandı.



Akademik başarı kriterine göre hazırlanan yazılım üzerinden tamamen şeffaf bir şekilde yapılan değerlendirme süreci sonunda projeye katılım hakkı elde eden gençler; kütüphane, genç ofis, eğitim asistanlığı gibi yirmi altı farklı çalışma alanında görev alıyor. Günde iki saat olmak üzere haftada toplam sekiz saat görev alarak bir gelir de elde eden gençler, ayrıca göreve başlamadan önce beş dakikalık spor egzersizleri yaparak sporu yaşam felsefesi hâline getiriyor.



Yurt-Time Spor Projesi’nin ilk dönemine katılan dokuz bin gençten geribildirim almak üzere yapılan saha araştırmasında gençlerin, projenin kendilerine günlük spor yapma alışkanlığı, kamuda görev alma tecrübesi ve sorumluluk bilinci kazandırdığı, bütçelerini yönetme gibi alanlarda katkıda bulunduğu konusunda görüş bildirdiği belirtiliyor.



Projenin ikinci dönem uygulaması hakkında açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "her yerde spor" yaklaşımı gereğince öğrenci yurtlarını hareketlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Yurtların, içerdiği popülasyonun çeşitliliği bakımından yüksek bir dinamizm ve geniş temsil sunduğunu kaydeden Rektör Türkmen, öğrencilerin etkileşimli öğrenme yönelimlerini etkileşimli spor ile bütünleştirmeyi düşündüklerini söyledi. Rektör Türkmen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ülke çapında proje iş birliği kurmaktan duyduğu memnuniyeti bildirerek, "Böylesine geniş bir alanda yüksek katılım içeren proje ile Bakanlığımıza destek olmak ve ülkemizin spor kültürüne katkı sunmak, çözüm ortaklığında eriştiğimiz noktayı da örneklendiriyor. Binlerce öğrencinin meslekî gelişimine ve spor farkındalığına vesile olan yaygın etkimizi, Bakanlığımız koordinasyonunda katma değere dönüştürmeyi de sürdüreceğiz. Bakanlığımızın, spor alanındaki bu denli büyük çaplı bir projede Üniversitemizi paydaş olarak seçmesi, spor alanındaki yetkinliğimizin ve bir ekol olarak kabul gördüğümüzün tescilidir. Bundan dolayı Üniversitem adına gurur duyuyorum." dedi.