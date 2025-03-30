Hava tahmin raporuna göre 30-31 Mart ve 1 Nisan bayram günlerinde ülke genelinde parçalı, çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlar hakim olacak. Meteoroloji bazı illeri 'kuvvetli' hava olaylarına karşı tek tek uyardı. Gök gürültülü sağanak yağışlar bayram sonrasındaki günlerde de tüm yurtta devam edecek.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayram günlerine ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Bayramın birinci günü olan 30 Mart Cumartesi günü ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kırşehir ve Çorum illeri ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sivas, Kayseri'nin doğu çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Antalya'nın doğu kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl, Hakkari ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ülkemizin güneybatı ve doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

31 MART 2025 (PAZARTESİ) BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ

Yağışlar tüm yurdu etkisi altına alacak. Ege, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz’de yağışların yer yer kuvvetli olabileceği görülüyor. Doğu Anadolu’da bazı kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali mevcut. Genel olarak sıcaklıklar düşüyor ve serin, yağışlı bir hava hakim olacak.

1 NİSAN 2025 (SALI) BAYRAMIN SON GÜNÜ

Türkiye genelinde kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da daha yoğun yağış beklentisi var. Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da da kuvvetli sağanak devam ediyor. Sıcaklıklar bir miktar daha düşebilir, özellikle Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur görülebilir.

BU İLLERDE KUVVETLİ HAVA OLAYLARINA DİKKAT!

Ülkemiz genelinde yerel olarak görülecek yağışların; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sivas, Kayseri'nin doğu çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Antalya'nın doğu kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl, Hakkari ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ayrıca rüzgârın; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.