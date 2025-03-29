Çorum’da hayata geçirilmesi planlanan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Alanları Daire Başkanı Selçuk Karaduman, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı’yı makamında ziyaret etti.ÇORUM (İGFA) - Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın ve Çorum Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Fatih Başıbüyük'ün de katıldığı görüşmede, Çorum’un çehresini değiştirecek dönüşüm projeleri ele alındı. Kale ve Mimar Sinan Kentsel Dönüşüm alanları başta olmak üzere planlanan çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Kentin modern ve yaşanabilir bir yapıya kavuşması adına yürütülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulunan yetkililer, toplantının ardından sahaya inerek yerinde incelemelerde bulundu.

Kale ve Mimar Sinan Mahalleleri’nde gerçekleştirilen saha gezisinde projelerin mevcut durumu değerlendirildi ve dönüşüm sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için atılması gereken adımlar üzerinde duruldu. Kentsel dönüşümün sadece fiziksel yenilenme değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik kalkınmayı da beraberinde getirdiğini belirten yetkililer, Çorum'un geleceğine değer katacak projelerin titizlikle yürütüldüğünü vurguladılar.