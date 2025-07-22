Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait İHA’nın tespit ettiği olayda, Yunan Sahil Güvenlik botunun Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmenleri Türk karasularına bıraktığı belirlendi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenleri kurtardı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait insansız hava aracı (İHA) ile yapılan keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında, Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun Sisam Adası doğu kıyısı yakınlarında düzensiz göçmenleri lastik botla yedekte çekerek Yılancı Burnu’nun batısına bıraktığını tespit etti.

Ardından, bölgedeki bir sivil tekne tarafından göçmen botları bağlanarak doğu yönünde Türk karasularına doğru çekildi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Yılancı Burnu’nun batısındaki Türk karasularına bırakılan düzensiz göçmenler, bölgeye hızla intikal eden Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1947571808242208856

Olay, Deniz Kuvvetleri’nin İHA ile kaydettiği görüntülerle belgelendi.