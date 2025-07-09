Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025-2026 eğitim-öğretim yılında üniversite katkı payları ve öğrenim ücretleri açıklandı. Devlet ile öğrenciler tarafından ödenecek katkı payı ile ikinci ve uzaktan öğretime ilişkin öğrenim ücretleri yeniden belirlendi.ANKARA (İGFA) - “2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte, yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine ilişkin birinci öğretim ve açık öğretimde devlet ile öğrenciler tarafından ödenecek katkı payı tutarlarını, ikinci ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücretleri yeniden belirlendi.

Karara göre, 2025-2026 akademik yılında devlet üniversitelerinde program sürelerini aşmayan birinci öğretim ve açık öğretim öğrencileri için katkı payı alınmayacak olup, bu tutar devlet tarafından karşılanacak.

Şehit yakınları, gaziler ve yakınlarından ise katkı payı ve öğrenim ücreti talep edilmeyecek.

Ayrıca ailesi veya kendisi Filistin’in Gazze şehrinde ikamet eden ve örgün öğretim programlarına devam eden öğrenciler için öğrenim ücreti de devlet tarafından ödenecek.

Engelli öğrenciler, engellilik oranına göre indirimden faydalanabilecek; belgelerini ibraz edemeyenler, ibraz tarihinde iade alabilecek.

Söz konusu karar, 30 Haziran 2025’ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girerken, yurt dışından kabul edilen öğrenciler için öğrenim ücretleri, cetvellerde belirtilen cari hizmet maliyetinin iki katından az olmamak üzere üniversitelerce belirlenecek.

Yeni döneme yönelik Öğrenci Cari Hizmet Maliyet ve Katkı Paylarına ilişkin tarifeye ulaşmak için tıklayabilirsiniz