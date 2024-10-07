Türkiye’nin mavi yaka ve ara kademede önde gelen istihdam platformu Eleman.net gerçekleştirdiği anket sonucunda çalışanların işe gidiş rutinlerine, yolda harcadıkları zamana ve değişen mali tabloya dair verileri ortaya koydu.İSTANBUL (İGFA) - Eleman.net’in“Sabah işe nasıl gidiyorsunuz?” sorusuna çalışanların yüzde 54’ü“toplu taşıma”, yüzde 23’ü “servis”, yüzde 14’ü “kendi aracım”, yüzde 6’sı “yürüyerek” cevabını verdi.

Servis imkanı olamayan çalışanlara yöneltilen “Yol ücreti alıyor musunuz?” sorusuna ise yüzde 39 oranında “Hayır” cevabı verildi.

Yol desteği alan çalışanların yüzde 58’i aldıkları desteğin yol harcamalarına yetmediğini belirtti. Anketin “Geçen yıla oranla harcamalarınız ne kadar arttı?” sorusunda, çalışanların yüzde 76’sı yüzde 50 oranında arttığını ifade etti.

Aynı soruda çalışanların yüzde 18’i yüzde 30 oranında artış yaşadığını belirtirken, yüzde 6’lık kesim ise yol harcamalarında yüzde 20 artış olduğunu kaydetti.

Anketin“İşe gidip gelirken yolda günlük ne kadar zaman harcıyorsunuz?”sorusunakatılımcıların yüzde 32’si“30 dakika - 1 saat”, yüzde 25’i“15 – 30 dakika”, yüzde 21’i “1-1,5 saat” ve yüzde 11’i “1,5-2 saat” diye cevapladı. Ankete katılan çalışanların yüzde 57’si trafik yüzünden işe geç kaldığını belirtti.

TOPLU TAŞIMA SEFERLERİ ARTIRILMALI

“Ulaşım sorunlarını çözmek için hangi çözüm işe yarar?”sorusuna ise çalışanların yüzde 30’u“Toplu taşıma seferlerinin artırılması”, yüzde 25’i “Okul saatlerinin ve mesai başlangıç saatlerinin değişmesi”, yüzde 25’i “Esnek çalışma saatlerinin uygulanması”, yüzde 12’si “Uzaktan çalışma düzenine geçilmesi”, yüzde 8’i “Evden çalışma günlerinin artırılması” cevabını verdi.

Anket sonuçlarını değerlendiren Eleman.net CEO’su Levent Dicle, “Özellikle metropol kentlerde çalışanlar yolda önemli bir zaman kaybı yaşıyor. Bu durum sosyal hayatın da kısıtlamasına ve yorgunluğun artmasına sebep oluyor. Tüm bunlara ek olarak yol desteği verilmediği zaman çalışanların morali daha da bozuluyor. İmkânı olan iş yerlerinin esnek çalışma saatlerine geçmesi çalışan motivasyonuna olumlu etki edecektir. Ayrıca artan yaşam masrafları gözetilerek çalışanlara yol desteği sunulmalıdır. Yol imkanlarının daha rahat olduğu iş seçenekleri günümüzde çalışanlar açısından daha cezbedici hale geliyor” diye konuştu.