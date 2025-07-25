Yükseköğretim Kurulu (YÖK), “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”te değişiklik yaptı. Yeni düzenleme, disiplin cezası nedeniyle ilişiği kesilen öğrencilerin yatay geçiş başvurusunu engelliyor.ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş kurallarına yeni bir düzenleme getirdi.

24 Nisan 2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 13. maddesinin ikinci fıkrası değiştirildi.

DİSİPLİN CEZASINA YENİ KISITLAMA

Yapılan değişiklikle, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 54. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen fiiller nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrencilerin, diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için başvuru yapamayacağı hükme bağlandı.

Yönetmelik değişikliği, yayımı tarihi olan bugün itibariyle yürürlüğe girerken, yönetmelik hükümlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.