​​Yükseköğretim Kurulu istihdam odaklı yeni programları hayata geçiriyor. Bilişim, yapay zekâ, yeşil dönüşüm ile sağlık ve tarımda dijital dönüşüme odaklı yeni programlar bu yıl öğrencilerin tercihine sunulacak.ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu, yapay zekâdan yeşil dönüşüme kadar birçok alanda yeni ön lisans ve lisans programlarını öğrencilerin tercihlerine sunuyor. Geleceğin mesleklerine odaklanan yeni programlar bu yıl üniversitelerde açılacak.

Dijital dönüşüm, yapay zekâ, bilişim teknolojileri, tarım ve sağlıkta dijitalleşme ile yeşil dönüşüm alanlarında Türkiye’nin insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik yeni programlar hayata geçiriyor. 2024 yılında açılan yapay zeka temelli programlar, 2025’te daha da çeşitlendirilerek ve yaygınlaştırılarak devam edecek.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, “Geçtiğimiz yıl yapay zekâ temelli 17 farklı program 20 üniversitede başlatılmıştı. Bu alanda program sunan üniversite sayısını 80’in üzerine çıkarıyoruz” dedi. Özvar, yapay zekâya dayalı programların tamamının yüksek doluluk oranlarıyla eğitim verdiğine işaret ederek, bu programların Türkiye’nin dijital beceri açığının kapatılmasında kritik rol oynayacağını vurguladı.

“Adaylarımız yeni açtığımız programları yakından takip etsin”

Yükseköğretim çağındaki gençlerin çağın gerektirdiği yetkinlik ve donanıma sahip olarak yetiştirilmesinin ana hedeflerinden biri olduğunu belirten Özvar, şöyle devam etti:

“Ülkemizin ihtiyaçları çerçevesinde geleceğin meslekleri ve istihdama duyarlı programlara yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yapay zeka, tarım ve sağlıkta dijitalleşmeyi önceleyen yeni programları üniversitelerimize kazandırıyoruz. Bunun yanı sıra çevre ve yeşil ekonomi mutabakat üzerine geliştirdiğimiz yeni ön lisans programlarını da ilk defa bu sene açacağız. Bilhassa adaylarımız yeni açtığımız programları yakından takip etmelerini rica ediyorum.”

“Dijital teknolojilere dayalı sağlıkta 4 ve tarımda 3 yeni program”

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, yapay zekânın yanı sıra sağlık ve tarımda dijital dönüşümü destekleyecek yenilikçi eğitim modelleri geliştirdiklerini belirterek, “Bu yıl sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı 7 yeni programı daha öğrencilerimizin tercihlerine sunuyoruz” dedi.

Özvar’ın verdiği bilgiye göre, tarımda dijital teknolojilere dayalı yeni lisans programı “Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar” ilk kez YKS Tercih Kılavuzunda yerini alacak. Bunun yanı “Akıllı Sera Teknolojileri”, “Dijital Tarım Teknolojileri”, “Tarım Makineleri ve Teknolojileri” önlisans programları da bu yıl ilk kez açılacak.

Sağlıkta dijital teknolojilere dayalı ise “Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği”, “Tele-Sağlık Teknikerliği” ve “Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği” programları bu yıl ilk kez adayların tercihine sunulacak.

Ayrıca dijital teknolojilerle alakalı olmak üzere “Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi” önlisans programı da pek çok üniversitede açılacak.

“Yeşil dönüşüm konusunda 9 yeni program”

Yeşil ve sürdürülebilir teknolojiler alanında program açma ve müfredat yenileme seferberliğinin de devam ettiğini belirten Özvar, bu yıl bu alanda 1’i lisans 8’i önlisans olmak üzere 9 yeni programı adayların tercihine sunacaklarını ifade etti.

Lisans düzeyinde “Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi” bölümü ilk kez bu yıl öğrencilerle buluşacak. Bu yıl ilk kez açılacak yeşil dönüşüme dayalı önlisans programları ise şunlar olacak: Yenilenebilir Enerji Teknikerliği, Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği, Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği, Akıllı Altyapılar Teknikerliği, Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği, Karbon Yönetimi Teknikerliği, Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği, Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği.

Özvar, istihdamla bağı azalan programları çağın ihtiyaçlarına uygun ve istihdam odaklı yeni bölümlerle dönüştürmeye devam edeceklerini vurguladı.