Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 YOİKK Eylem Planı’nı 10 Temmuz 2025’te duyurdu; 39 eylemle sanayi, yeşil enerji ve istihdam odaklı yatırımlar teşvik edilecek.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin yatırım ortamını daha öngörülebilir, rekabetçi ve yatırımcı dostu hale getirme hedefiyle çalışmaların devam ettiğini belirtti. Yılmaz, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı yasal, idari ve bürokratik sorunlara çözüm, özel sektör yatırımlarının desteklenmesi, sürdürülebilir iş-istihdam imkanlarının artırılması ve ihracat odaklı üretimin teşviki için Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantılarında katılımcı bir yaklaşımla adımlar atıldığını ifade etti.

2025 YOİKK EYLEM PLANI

Son YOİKK toplantısında hazırlıkları tamamlanan 2025 YOİKK Eylem Planı’nın bugün yayımlandığını duyuran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, planın Sanayide Dönüşüm, Yeşil Enerji ve İklim, Dijital Ekonomi Düzenlemeleri, Lojistik ve İletişim Altyapısı, Teknogirişim Ekosistemi, Nitelikli İş Gücü ile Yatırım Kolaylığı ve Öngörülebilirliği alanlarında 39 eylemi kapsadığını belirterek, bu eylemlerin Türkiye’nin ekonomik büyümesine, istihdamına ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Yılmaz, bir yıllık süreçte bu eylemlerin etkin uygulanmasını yakından takip edeceklerini belirtti.

Eylem planının hazırlanmasında emeği geçen kurumlara ve görüşleriyle katkı sağlayan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Cevdet Yılmaz, “Eylem planımız sanayi sektörü ve yatırımcılar için hayırlı olsun. Ülkemize ve milletimize fayda getirmesini diliyorum” dedi.

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