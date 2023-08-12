17-18 Haziran'da uygulanan ve 20 Temmuz'da açıklanan YKS sonucuna göre ilimizde dereceye giren Bayburt Fen Lisesi öğrencileri Sena Kartal, Umut Gökalp Aksuoğlu, Fatmanur Tepir ve Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdulkadir Saka ödüllerine kavuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü makamında düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven; dereceye giren öğrencileri, öğretmenlerini ve ailelerini tebrik etti. Öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek kazandıkları üniversitelerde ve bundan sonraki eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü makamında düzenlenen ödül törenine okul yöneticileri ve aileler de katıldı.