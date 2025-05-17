Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen “Köklerden Geleceğe” Bilim ve Gençlik Buluşmaları Projesi kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımıyla önemli bir etkinlik düzenlendi.BURSA (İGFA) - Merinos AKKM Yıldırım Bayezid Salonu’nda gerçekleştirilen programda, Prof. Dr. Mandal “Geleceği İnşa Eden Güç: Eğitim, Bilim ve Gençlik” başlıklı bir sunum yaptı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hazırlanan projeyle; gençlerin bilim, kültür, sanat ve felsefe alanlarındaki gelişimlerinin desteklenmesi ve bu konularda farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında, Türk dünyasında çığır açan bilim insanlarının her ay belirlenen ortaöğretim kurumlarının öğrencileriyle buluşturulması hedefleniyor.

Etkinliğe Bursa genelindeki 27 farklı okuldan yaklaşık 700 öğrenci ve 50 öğretmen katılım sağladı. Büyük ilgi gören programda Prof. Dr. Hasan Mandal, gençlerle bilimsel çalışmaların önemi üzerine sohbet etti ve eğitim ile bilimin gelecekteki rolüne dair vizyonunu paylaştı.