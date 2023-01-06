İnsan görünce bazı karelerin içinde olmayı ister. Özellikle yıllar önce ve yıllar sonra aynı yerde, aynı kişilerle aynı karenin içinde olmanın hazzı pek az şeyde vardır. İşte tam da bu duruma uyan, görünce kalbinizi ısıtıp yüzünüzde tebessüm bırakacak yıllar önce ve yıllar sonra aynı pozu yakalamışlar.

İstanbul da Sivil toplum kuruluşlarında önderlik yapmış büyüklerimizden, Ümraniye Bayburt Derneği onursal başkanı Halis Sarıdoğan o pozun tekrarının nasıl çekildiğini anlattı.

1967 yılında Bayburt’ta Foto Yavuzda çekildiğimiz fotoğrafın aynısını,henüz arkadaşlarım hayattayken o günleri yad etmek için arkadaşlarımla sözleştik,2022 Aralık ayında,İstanbul Pendik,Kaynarca’da yine Foto yavuz’da bu fotoğrafta aynı kareyi canlandırdık.

Elli beş yıl sonra aynı kadre buluşmak arkadaşlarım ve benim için unutulmazdı.Aynı arkadaşlarımızla Kaynarca Bayburt Pide’de yemeklerimizi yiyip eski günleri yad ettik.

Fotoğrafta

Ayaktakiler; Kurban Berber,Talip Berber,İkram Çeçen,

Oturanlar; Halis Sarıdoğan,Orhan Efe,Haris Berber