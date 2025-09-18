İzmir Planlama Ajansı’nın (İZPA) bugüne kadar yaptığı çalışmaların bir özetini yurttaşlarla paylaştığı “İz’in Peşinde Şehrin İçinde” sergisi İzmirli basın mesupları ile buluştu. Sergide İZPA’nın 2030 yılından 2054’e ve oradan 2074’e uzanan zaman diliminde İzmir’e dair planları, vizyonu, kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri anlatıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelir gelmez yeniden yapılanma sürecini başlattığı İzmir Planlama Ajansı’nın (İZPA) 450 günde yürüttüğü planlama, strateji ve katılım süreçlerini anlatan “İz’in Peşinde Şehrin İçinde” sergisi, basın mensuplarını misafir etti.

“Bu sergi kentin aklından geçenleri izliyor” sloganıyla Kültürpark Pakistan Pavyonu’nda hazırlanan ve açıldığı 30 Ağustos’tan itibaren 15 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan serginin basın buluşmasına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı. 21 Eylül’e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek sergide, İZPA’nın kentin gelecek 50 yılına yön verecek eylem planları sergilendi.

Sergide basın mensuplarına İZPA’nın yapısı, yaşadığı dönüşüm ve çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Dr. Cemil Tugay, “İzmir’de gerçekten takdir edilmesi gereken çağdaş ve yenilikçi bir kamu yönetimi anlayışına sahip bir ekip yetişiyor. Adeta bir okul gibi bu ekibin içerisine giren insanlar kendilerini geliştiriyorlar ve yeni çalışmalar ortaya koyuyorlar. Bu tür kurumlar Türkiye’de hep çalışırlar ama hayatımıza dokunmazlar gibi düşünülür. Genelde böyle bir önyargıyla bakılır. İnsanlar bu tür işlere göstermelik işler olarak bakar. Çok net ifade etmek istediğim şey şu; kimse inanmazsa inanmasın, ben inanıyorum. Emin olun çok inanıyorum. Benimle beraber bu fikrin gelişmesini sağlayan arkadaşlarımız da inanıyor” ifadelerini kullandı.

İZPA’nın bir buçuk yıllık süreçte ortaya koyduğu çalışmaları anlatan Başkan Tugay, Pakistan Pavyonu’nda sergilenen çalışmaların, analizlerin bilimsel veriler ışığında oluşum aşamaları hakkında bilgi verdi.

Yapılan çalışmaların bir akademik yıla sığmayacak kadar çok ve değerli işler olduğunu söyleyen Başkan Tugay, katılımcılık vurgusu yaparak bu çalışmalara destek verilmesi gerektiğini belirtti. Tugay, “İyi bir şey yapıldığında, onun iyi bir şey olduğunu görüp, anlayıp takdir etmek gerekiyor” dedi.