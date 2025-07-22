TÜİK verilerine göre, 2025’in ilk üç ayında 10 milyon 750 bin kişi yurt içinde seyahate çıktı. Seyahat sayısı yüzde 28,4 artarak 12,6 milyona ulaşırken, toplam harcama yüzde 68,9 artışla 76,4 milyar TL oldu. Yerli turistlerin seyahet harcamalarında en büyük payı yüzde 32 ile yeme-içme aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Mart) yurt içinde ikamet eden 10 milyon 750 bin kişinin seyahate çıktığını açıkladı.

Seyahat sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,4 artarak 12 milyon 653 bine ulaştı. Seyahat edenler, toplam 85 milyon 317 bin geceleme yaptı, ortalama geceleme süresi ise 6,7 gece olarak kaydedildi.

HARCAMALAR YÜZDE 68,9 ARTTI

Yerli turistlerin seyahat harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 68,9 artarak 76 milyar 429 milyon 290 bin TL’ye yükseldi. Harcamaların yüzde 93,5’i (71 milyar 457 milyon TL) kişisel, yüzde 6,5’i (4 milyar 971 milyon TL) ise paket tur harcamalarından oluştu. Seyahat başına ortalama harcama 6 bin 40 TL oldu. Harcamalarda en büyük pay yüzde 32 ile yeme-içme, yüzde 28,4 ile ulaştırma ve yüzde 10,8 ile konaklama harcamalarına ait. Bu kalemlerdeki artış oranları sırasıyla yüzde 62,5, yüzde 66,3 ve yüzde 66,7 olarak gerçekleşti.

SEYAHAT AMACI VE KONAKLAMA TERCİHLERİ

Seyahatlerin yüzde 71,3’ü yakınları ziyaret amacıyla yapılırken, yüzde 19,6’sı gezi, eğlence ve tatil, yüzde 5’i ise sağlık amaçlıydı.

Konaklamada en çok tercih edilen yer, 67 milyon 654 bin gecelemeyle arkadaş veya akraba evi oldu.

Bunu 8 milyon 836 bin gecelemeyle kendi evi ve 4 milyon 976 bin gecelemeyle otel izledi.