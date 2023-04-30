Türkiye şampiyonun yanı sıra Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemizi millî formayla temsil edecek olan sporcuların seçildiği şampiyonada 70 kg Büyük Erkekler kategorisinde birlikte yarıştığı 27 sporcu arasından altın madalyaya uzanan Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalı yüksek lisans öğrencisi Yusuf Ziya Yıldızoğlu, "Şampiyonların Üniversitesi" vizyonunun bir diğer yıldızı oldu. Daha önce 9 kez kazandığı Türkiye Şampiyonluğuna bir yenisini ekleyerek 10. Şampiyonluğuna uzanan ve dalya diyen Yıldızoğlu, 8-18 Haziran'da Moldova'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası ile 24 Ağustos-3 Eylül'de Kazakistan'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasında Enes Talha Ay ile birlikte millî formayı giyecek.

Uluslararası düzeyde iki millî sporcu ile mücadele edecek olan Bayburt Üniversitesinin yalnızca Şampiyonların Üniversitesi olmadığını, aynı zamanda Millî Sporcuların Üniversitesi olduğunu söyleyen Yıldızoğlu, "Bu şampiyona benim için birçok başarmışlık hissinin aynı anda yaşandığı özel bir organizasyon oldu. Türkiye Şampiyonluğunu 10. defa kazanmanın mutluluğuyla birlikte millî formayı tekrar giyecek olmanın mutluluğunu da yaşıyorum. Ayrıca takım arkadaşımla birlikte Üniversitemiz adına iki sporcunun Avrupa ve Dünya sahnesinde yer alması da mutluluk verici. Bu mutluluğu aileme, ülkeme ve üniversiteme adıyorum. Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen başta olmak üzere yetişmemde ve hedeflerimi gerçekleştirmede desteklerini her daim hissettiğim tüm hocalarıma da minnet duygularımı bildirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyona başarısı için Yıldızoğlu'na tebriklerini bildiren Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Tabiri caizse sevincimiz ikiye katlandı. Dün aldığımız şampiyonluk haberinin ardından bir yenisiyle taçlanan gurur tablomuz, siz değerli öğrencilerimizin öncülük ettiği vizyonumuza anlam katıyor. 10. kez Türkiye'nin zirvesinde yer alarak başarının tesadüf olmadığına dair en güçlü mesajı verdin. Değerli Yusuf Ziya, nice dalyalara ulaşman temennisiyle millî formanın altında değer bulan emeklerinin kariyerine yeni başarılar kazandıracağından emin olduğumu belirtmek isterim. Sen ve Enes Talha, bileklerinizin gücüyle ülkemiz adına dünyaya meydan okuyacak ve millî kimliğimizi layıkıyla temsil edeceksiniz. Sizlerle gurur duyuyor, Üniversitemiz tarihine katkılarınız için teşekkür ediyorum." dedi.