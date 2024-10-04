Yıldırım Belediyesi, 2024 yılında 459 sokak hayvanını sıcak bir yuvaya kavuştururken, 6 bin 90 can dostu da tedavi etti.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, sokaktaki can dostlarına şefkat elini uzatarak sevimli dostlarının barınması ve tedavisinin yapılmasının yanı sıra onları sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşturuyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokak hayvanlarına verdiği hizmetlerin yanı sıra, çocukları müdürlükte misafir ederek onların çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla birbirinden farklı eğitim çalışmaları düzenliyor. Yıldırım Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne dikkat çekmek için Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde 200 kişilik anaokulu, ilkokul ve ortaokul grubunu ağırladı. Barınağı gezen çocuklara farkındalık oluşturmak için mama üretim tesislerinde üretilen kedi maması dağıtıldı.

Yıldırım’da, her canlıya değer verildiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Veteriner İşleri Müdürlüğü’müz can dostlarımızı korumak, onlara daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam sunmak için yoğun şekilde çalışıyor. Tüm bunların yanı sıra; kendi ürettiğimiz kuş evlerini ve hayvan barınaklarını ilçenin belirli noktalarına yerleştiriyoruz. Yemek bulmakta zorlanan can dostlarımız, belirli noktalara düzenli olarak mama bırakıyoruz. İlçemizin birer sakini olarak gördüğümüz can dostlarını korumaya, onlar için daha güvenli yaşam alanları oluşturma devam edeceğiz” dedi.