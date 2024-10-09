Bursa’nın gözde turizm kenti Yıldırım, Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yatırımlarıyla kültür ve sanatın da başkenti olma yolunda ilerliyor. Yıldırım Belediyesi Kültür Müdürlüğü, kültür ve sanat faaliyetlerini artırırken, etkinlikler ise bülten aracılığı ile halka duyuruluyor.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Tarih, turizm ve doğa cenneti olma vasıflarıyla ön plana çıkan Yıldırım, Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın son 6 yılda yaptığı büyük yatırımlarla bölgede kültür ve sanatın da başkenti oldu. Yıldırım’da kente kazandırılan Emir Buhari Kültür Merkezi, Hançerli Medresesi, kültür merkezi , Cezeri Kasım Paşa Konağı, kültür merkezi, Barış Manço adı ile anılan kültür merkezi, Yavuzselim Aşıklar Otağı ve Kültür Merkezi, İncirli Kültür Merkezi, İsabey Kültür Merkezi, Adile Naşit Tiyatrosuve Kültür Merkezi tiyatro ve konferans salonları, her gün başka bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

Kültür ve sanata büyük önem veren Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın talimatı ve Yıldırım Belediyesi Kültür Müdürlüğü öncülüğünde, kentte tiyatrolar, konserler, seminerler, sergiler,eğitimler organize edilerek, halkın kültür ve sanat anlamında gelişimine katkıda bulunuluyor. Yıldırım Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Mimar Sinan Kütüphanesi, Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi, Yıldırım Gençlik Kütüphanesi’nde Yıldırım ve Bursa halkına eğitim hizmetleride verilmektedir.