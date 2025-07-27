İzmir’in en eski yerleşim alanı olan Yeşilova Höyüğü, 2025 yılı kazı dönemi, düzenlenen geleneksel kazı kahvaltısıyla başladı.İZMİR (İGFA) - Etkinlikte Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ve KAYED Başkanı İbrahim Aktaş, bölgenin kültürel mirasına sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. UNESCO adaylığı süreci devam eden höyüğün, eğitim ve turizm alanında önemli katkılar sunması hedefleniyor.

İzmir’in en eski yerleşim alanı olan Yeşilova Höyüğü’nde 2025 yılı kazı dönemi, geleneksel kazı kahvaltısıyla başladı. Kazı alanına büyük katkı sağlayan kurum temsilcileri, akademisyenler ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kazılara gönül verenlerle bir araya geldi. Etkinlikte birlik, sahiplenme ve kültürel mirasa sahip çıkma mesajları öne çıktı.

KAYED’den Sındır’a ve Eşki’ye teşekkür

Etkinliğe ev sahipliği yapan Karacaoğlan ve Yeşilova Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği (KAYED) Başkanı İbrahim Aktaş, Yeşilova Höyüğü’nün bölge için çok önemli olduğunu belirterek, “Burası yalnızca bir arkeolojik alan değil, bizim kimliğimiz. Bu sürecin en başından itibaren destek veren Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır’a ve ardından gelen tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi de Başkan Ömer Eşki’nin aynı sahiplenme duygusuyla hareket ettiğini görmek büyük umut veriyor.” dedi. Aktaş, Yeşilova Höyüğü’nün bir müzeye dönüşmesi yönündeki beklentilerini dile getirerek, Başkan Eşki’den bir meclis toplantısının Yeşilova Höyüğü’nde yapılması talebinde bulundu.

"Yeşilova Höyüğü’nü tüm Türkiye tanıyacak"

Etkinlikte konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yeşilova Höyüğü’nün sadece Bornova’nın değil, Türkiye’nin en önemli kültürel miras alanlarından biri haline geldiğini vurgulayarak, “Çok basit bir barakadan başlayıp bugünlere gelen bu merkez, aslında emeğin, sabrın ve sahiplenmenin simgesidir. Hepimiz gelip geçiciyiz, ancak tarih burada kalıcı. Biz de bu mirasa elimizden gelen en büyük katkıyı vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Başkan Eşki, Yeşilova Höyüğü’nün UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesi yönünde umutlarını paylaşırken, Bornova Belediye Meclisi’ni burada toplamaya yönelik öneriye de sıcak baktığını belirtti: “İbrahim Aktaş’ın meclis toplantısı önerisi çok kıymetli. Uygun bir zamanda bunu gerçekleştirmek üzere çalışma yapacağız. Umarım ileride burada sadece meclis değil, Bakanlar Kurulu toplantıları bile yapılır.”