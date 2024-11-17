Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerini (YEDAM) ve şubelerini ziyaret ederek merkezlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bağımlılıklarla mücadele konusunda YEDAM ve şubeler aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanında sürdürülen projeleri değerlendirdi. Dinç, yeni dönem için yerel yöneticilerle bölgedeki iş birliklerini daha da güçlendirmek için önemli temaslarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Gezisinin ilk adımında bağımsızlık ruhunu gençlere anlatmak üzere Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelen Dinç, Yeşilay’ın bağımlılıklarla mücadele yöntemlerini yarının liderleriyle paylaştı. Kütahya Şube ve YEDAM’a ziyaretlerde bulunan Başkan Dinç, Kütahya’da yapımı devam eden, şube, YEDAM ve sosyal donatı alanlarıyla insanlığa değer katacak Yeşilay Kompleksi’ni de ziyaret etti.

Ziyaretin ikinci durağında bağımsızlık mücadelesinin başladığı nokta olan Afyon’da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı’nı ziyaret eden Dinç, “Devletimiz ve milletimizle el ele vererek bağımlılıklarla mücadelede yeni bir dönem başlatıyoruz” dedi.Vali Yiğitbaşı görüşmede bağımlılıklarla mücadeleye dair Başkan Dinç’e güçlü bir birliktelik için destek verdi.

Manisa’da Şube ve YEDAM ziyaretlerinin ardından Asitmen olarak tanınan sosyal medya fenomeniyle bir araya gelen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıklarla mücadelede gençlere ulaşacak proje ve iş birlikleri konusunda istişarelerde bulundu. Balıkesir Yeşilay Şube ve YEDAM ile tamamlayan ziyaretlerde Dinç, Yeşilay’ın yeni dönemdeki bağımlılıklarla mücadelede izleyeceği yol haritası için planlamalar yaptı.

Ziyaretler sırasında basına açıklamalarda da bulunan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç,şube ve danışmanlık merkezlerindeki işleyiş hakkında bilgiler verdi.

115 YEDAM Danışma Hattı’nın kurulduğu günden bu yana 1 milyonun üzerinde çağrı aldığını belirten Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç,“Yaptığımız önleme çalışmalarını Türkiye'nin 120 noktasındaki şubelerimiz, 107 Yeşilay Danışma Merkezimiz ile Bursa ve Diyarbakır'da bulunan Yeşilay Rehabilitasyon Merkezlerimizle yapıyoruz. Binlerce uzmanımız, 100 binin üzerinde Yeşilay gönüllümüz var. İnsanlarımızın bağımlılıklara esir edilmemesi için çok kararlı ve yoğun bir şekilde gece gündüz demeden tek gündemle çalışmalar yapıyoruz. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen her vatandaşımıza 115 YEDAM Danışma Hattımızla bir telefon kadar yakınız" dedi.