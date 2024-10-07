Teknofest bu yıl 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda gençlerle buluştu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde Yeşilay da yerini aldı.ADANA (İGFA) - Yeşilay, gençleri ve ailelerini bağımlılık riski hakkında bilgilendirmek için Adana'daki TEKNOFEST'te de etkinlikler düzenledi.

126 bin 358 gönüllüsü, 176 Genç Yeşilay kulübü, 120 gençlik komisyonu ile bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay, Teknofest’te çocuklar için atölyeler düzenlerken, eğitimler verdi ve faaliyetlerini tanıttı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi standında görevli psikologlar, vatandaşlara YEDAM’a hangi durumlarda ve nasıl başvurulabileceğini anlattı, bağımlılıklarla ilgili soruları yanıtladılar.

“Alkol Farkındalık Gözlüğü” etkinliğiyle gençlere alkolün bedensel ve zihinsel etkilerini hissettirerek bağımlılıkla ilgili farkındalık oluşturuldu.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest standını ziyaret etti.

“YEŞİLAY, GENÇLERİMİZİN EMRİNE AMADEDİR.”

Teknofest Adana’da konuşan Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Samet Koca, gençlerin sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmeleri, bağımlılıklardan korunmaları ve olumlu alışkanlıklar edinmeleri için çalıştıklarını belirterek, "Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, gençlerimizin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları büyük önem taşıyor. Bu nedenle Yeşilay olarak, bağımlılıkla mücadelede önceliğimiz, gençleri doğru bilgilendirip desteklemek. Yeşilay, gençlerimizin emrine amadedir. Teknofest’te gençlerle bir araya gelerek hem Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz hakkında bilgi verdik, hem onları gönüllüğe teşvik ettik, hem de çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmayı hedefledik. Buradan tüm gençlerimizi Yeşilay gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Her bir gencimizin katkısı, sağlıklı ve aydınlık nesiller yetiştirmek için büyük önem taşıyor. Gelin, birlikte el birliğiyle daha sağlıklı bir gelecek inşa edelim!” diye konuştu.