Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Yeşil, Dirençli ve Sosyal” şehir hedefiyle başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Adapazarı Tığcılar Mahallesi’ndeki hak sahipleriyle buluştu.SAKARYA (İGFA) - Orhangazi Kültür Merkezi’nde düzenlenen tarihi buluşmaya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın yanı sıra Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, bürokratlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Alemdar, programda vatandaşın merak ettikleriyle ilgili soruları tek tek cevaplayıp talepleri dinledi.

420’nin üzerinde hak sahibinin katıldığı tarihi buluşmada, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanması için vatandaşın rızasının önemine dikkat çekilirken Alemdar tüm Sakarya’ya, “Gelin şehrin güvenli yarınları, yeniden inşası için için kol kola verelim ve bugünü milat yapalım” çağrısı yaptı.

Sakarya’nın kaybedecek bir günü bile olmadığını, Tığcılar’dan başlayıp tüm şehri dönüştürerek bu örneği Türkiye’ye ve dünyaya göstereceklerini ifade eden Alemdar, 1999’da enkazlar altında canları yitirdikten sonra büyük dersler çıkardıklarını kaydetti.

Başkan Alemdar, “Deprem değil, binalar öldürür” sözlerine dikkat çekerek Tığcılar’ı yeşil, dirençli, sosyal planlamayla şehir, komşuluk, sokak kültürünün olduğu bir bölge olarak yeniden inşa edeceklerini ifade etti ve vatandaşlara, “Deprem gerçeğine birlikte göğüs gerelim” diye seslendi.

YÜZDE 60’I DEPREM ÖNCESİ

Tığcılar’ın %60’ının deprem öncesi, güvenli olmayan binalardan oluştuğunu belirten Başkan Alemdar, “Teknolojinin bu kadar geliştiği şartlarda halen o günkü şartlarda yapılan binalarda oturmak zorunda değiliz. Hangimizin o enkazda kalacağız bilmiyoruz. Yeni bir milat, yeni bir süreç başlatmak istiyoruz. Hep birlikte yeşil, dirençli ve sosyal bir şehir inşa edelim. Yeniden şehir kültürünü, komşuların birlikte iç içe yaşadığı, sokak kültürünün olduğu bir dönüşüm yapalım. Pilot mahalle olarak Tığcılar’ı seçtik. Kapı-kapı dolaştık. Yeni bir dönüşüm seferberliği başlatıyoruz. Tığcılar %60 deprem öncesi binalar, güvenli değiller. Biz komple yıkıp, yer altı otoparklarıyla, sağlam binalarla dirençli sosyal ve yeşil bir şehir oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.