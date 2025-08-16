Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin uluslararası turizmde güçlü bir aktör olması hedefiyle çevresel, sosyal ve ekonomik sorumlulukları merkeze alan örnek bir projeyi başlatarak, uluslararası MICE turizmine katkı sağlayacak SEDES ekibi ile yeşil turizmde liderlik yolunda önemli bir adım attı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin uluslararası turizmde güçlü bir aktör olması hedefiyle çevresel, sosyal ve ekonomik sorumlulukları merkeze alan örnek bir projeyi başlatarak, uluslararası MICE turizmine katkı sağlayacak SEDES ekibi ile yeşil turizmde liderlik yolunda önemli bir adım attı.

Son yıllarda dünya genelinde etkisi artan ve kentlerin turizm gelirlerinden daha fazla pay alabilmesi açısından stratejik öneme sahip MICE (toplantı, teşvik, kongre ve etkinlik) turizmi alanında Bursa’yı güçlü bir destinasyon haline getirmek üzere yola çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesi, SEDES (Sürdürülebilir Etkinlikler Destek Birimi) oluşturarak, yeşil turizm yolunda öncü bir çalışmayı daha başlattı. Bursa’nın ulusal ve uluslararası turizmden daha fazla pay alması hedefiyle, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle Sürdürülebilir Etkinlikler Yönetim Sistemi hayata geçirildi. Proje; etkinlik yönetiminde çevresel, sosyal ve ekonomik sorumluluk standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Doğal kaynakların korunması, toplumsal katılım, erişilebilirlik ve yerel ekonomiye katkıyı merkeze alan proje ile Bursa’nın uluslararası MICE destinasyonu olması hedefleniyor. 2024’ten bu yana Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) üyesi olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, programların tüm aşamalarında GSTC’nin MICE kriterlerine uyumu sağlayarak uluslararası yeşil turizm liginde yerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Tüm ilçelerde sürdürülebilirlik hedefi

Proje kapsamında, Bursa’nın 17 ilçesinin kültür ve turizm sorumluları, sürdürülebilirlik bilincini artırmak ve ortak etkinliklerde eşgüdümü sağlamak amacıyla temel eğitim programına katıldı. Böylece kentin tüm ilçelerinde etkinliklerde benzer düzeyde fayda sağlanması ve paydaşlıkların güçlendirilmesi hedeflendi.

Çalışmalar üç büyük etkinlikle başlıyor

Bursa Büyükşehir bünyesindeki SEDES ekibi ilk koordinasyon toplantısını Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos’ta gerçekleştirdi. Toplantıda; geri dönüşüm, erişilebilirlik, yerel tedarik, kültürel mirasa saygı, enerji ve kaynak verimliliği başlıkları ele alındı. Moderatörlüğünü Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Turizm ve Kültürel Miras Yönetimi Danışmanı Arzu Kutucu Özenen’in üstlendiği oturumda, etkinliklerin planlama ve uygulama süreçlerinin sürdürülebilirlik ilkelerine nasıl entegre edileceği değerlendirildi. Ekibin izleme süreci bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Aktopraklık Arkeofest ve 4. Gastronomi Festivali ile başlatılacak.

Bozbey’den SEDES ekibine tam destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, projenin ilk uygulama alanı olan Arkeofest öncesinde SEDES ekibinin hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Dünyada büyük etkinlik düzenleyicilerinin artık çevresel sorumluluk alanında da hesap verilebilirliğe önem verdiğini belirten Bozbey, Yeşil Bursa’nın yeşil turizm konusunda da Türkiye’ye öncülük edeceğini vurguladı.

Amaç: Bursa’yı sürdürülebilirlikte lider yapmak

BEBKA desteğiyle hayata geçirilen SEDES’in, tüm etkinliklerin GSTC sürdürülebilirlik kriterlerine uygun biçimde düzenlenmesini sağlayacağını ifade eden Başkan Bozbey şunları kaydetti:

“Etkinliklerimizde artan oranlarda güneş enerjisinden yararlanacak, plastik atıkları geri dönüşüme kazandıracak ve benzeri adımlarla Bursa’nın çevresel performansına artı puan yazacağız. Bu puanlar turizm değerlendirmelerinde Bursa’yı daha görünür kılacak. GSTC kriterlerini uygulayan bir kurum olarak örnek projeler geliştirmiş olacağız. Amacımız, her etkinliğimizde çevreye ve yerel faydaya öncelik vererek Bursa’yı sürdürülebilirlikte lider kent haline getirmek.”