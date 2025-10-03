Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Yeşil Bursa Uluslararası Bandolar Festivali', Büyükşehir Belediye Bandosu’nun 90. yıl konseri ile başladı. Hemen ardından usta sanatçı Fatih Erkoç sahne alarak kulakların pasını sildi.BURSA (İGFA) - Müzik dinletilerinden tiyatro oyunlarına, film gösterimlerinden söyleşilere kadar pek çok etkinlikle Bursa’nın sanat yaşamına renk katan Bursa Büyükşehir Belediyesi, '4. Yeşil Bursa Uluslararası Bandolar Festivali’nde yurt içi ve yurt dışından gelen bando takımlarına ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kırgızistan ve Gagavuzya’dan gelen ekiplerin yanı sıra Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden birçok bando ekibi de Bursa’nın farklı ilçelerinde sahne alarak vatandaşlara renkli ve müzik dolu anlar yaşatacak.

Festival, Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu’nun Kültürpark Atatürk Stadyumu girişinde verdiği 90. yıl özel konseriyle başladı. Klasik müzik eserlerini Bursalılar için seslendiren Büyükşehir Belediye Bandosu, sevilen film müziklerini çalarak alanı dolduranlardan büyük alkış aldı. Büyükşehir Belediye Bandosu’nun ardından Türk müziğinin sevilen sesi Fatih Erkoç birbirinden güzel şarkılarıyla sahne aldı. Dinleyiciler hep bir ağızdan Erkoç’un şarkılarına eşlik ederken, usta sanatçı müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı. Gecenin sonunda Büyükşehir Belediye Bandosu ve usta sanatçı Fatih Erkoç birlikte sahne alarak İzmir Marşı’nı seslendirdi.

“BANDOMUZ 90 YILDIR DUYGULARIMIZA EŞLİK EDİYOR”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i temsilen festivalin açılış konserine katılan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, renkli bir müzik şölenine dönüşen Bandolar Festivali’nde dostluğun, kardeşliğin ve barışın ezgilerle dile getirildiğini söyledi. Farklı kültürleri aynı sahnede buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gazioğlu, “Büyükşehir Belediye Bandomuzun 90. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kurulan bandomuz, milletimizin coşkusunu, sevincini ve acısını notalara döküyor. Bandomuz 90 yıldır duygularımıza eşlik ediyor. Bandomuzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Festivalimiz hayırlı olsun” dedi.

Usta sanatçı Fatih Erkoç da 54 yıllık profesyonel müzik hayatında ilk kez Bandolar Festivali’nde sahne aldığını dile getirdi. Büyükşehir Belediye Bandosu’nun 90. yılını kutlayan Erkoç, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Yerli ve yabancı bando ekipleri 2 gün boyunca Kültürpark Atatürk Stadyumu, Hüdavendigâr Kent Parkı ve Kaplıkaya Cazibe Merkezi’ndeki ana sahnelerde ve Gemlik, Mudanya, İznik, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Karacabey, Kestel, Yenişehir ve İnegöl’de konserler vererek vatandaşları müzikle buluşturacak. Festival hakkında detaylı bilgi için Büyükşehir Belediyesi ve Orkestra Şube Müdürlüğü’nün sosyal medya hesapları takip edilebilir.