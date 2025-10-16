Türkiye Çevreci Belediyeler Birliği, Yenimuhacir Belediyesi’ne çevre temizliği çalışmaları kapsamında 29 çöp konteyneri hibe etti. Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, desteklerinden dolayı Birlik Başkanı Ali Kemal Deveciler’e teşekkür ederek “Daha temiz ve yaşanabilir bir Yenimuhacir için çalışıyoruz” mesajı verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Çevreci Belediyeler Birliği, çevre ve temizlik hizmetlerine destek amacıyla Yenimuhacir Belediyesi’ne 15 adet 400 litrelik galvanizli ve 14 adet 200 litrelik çöp konteyneri hibe etti.

Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, sağlanan destek dolayısıyla, aynı zamanda Burhaniye Belediye Başkanı olan Birlik Başkanı Ali Kemal Deveciler ve yönetimine teşekkür etti. Yapılan açıklamada, bu katkının Yenimuhacir’in çevre temizliği ve atık yönetimi çalışmalarına önemli bir destek sağlayacağı belirtildi.

Belediye yetkilileri, temizlik ve çevre düzeni konusundaki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtirken, Başkan Kıral ise, “Temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Yenimuhacir için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.