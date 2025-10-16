Edirne'de Keşan Belediye Binası altındaki otoparkta oluşan kötü koku ve kirlilik, vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, otoparktaki hijyen sorunlarının giderilmesini isterken, belediye yetkililerinin duruma kayıtsız kaldığını öne sürdü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Keşan Belediye Binası’nın altındaki otoparkta bir süredir devam eden kötü koku ve kirlilik vatandaşların tepkisini topladı. Otoparkı kullanan vatandaşlar, yaşanan hijyen sorunlarının giderilmemesinden şikâyetçi. Vatandaşlar, kötü manzaraları ve kokuyu belgeleyen fotoğrafları gazetemizle paylaşarak, “Bu durum artık dayanılmaz hale geldi” diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

“AYAKKABILARIMI ÇAMAŞIR SUYUYLA DEZENFEKTE EDİYORUM”

Bir vatandaş, otoparktan geçtikten sonra hijyen endişesi yaşadığını belirterek, “Otoparktan geçtikten sonra ayakkabılarımı çamaşır suyuyla dezenfekte ediyorum. Hastalık kapmamak mucize.” dedi.

Vatandaş, otoparkta temizlik eksikliğinin yanı sıra, akmakta olan suların oluşturduğu gölcüklerin de hem görüntü hem de sağlık açısından büyük risk taşıdığını ifade etti.

Otoparkın belediye personelinin de giriş yaptığı bölümlerde biriken suların göl oluşturduğu, koku seviyesinin dayanılmaz hale geldiği ve temizlik çalışmalarının uzun süredir yapılmadığı öne sürüldü.

Vatandaşlar, “Belediye Başkanımız Mehmet Özcan ve başkan yardımcılarımız buranın halini görmüyorlar mı? Temizlik hak getire, koku tavan yapmış.” diyerek durumu özetledi.

Keşanlılar, belediye yönetiminden acil temizlik ve bakım çalışması yapılmasını talep etti.

Otoparktaki hijyen sorununun bir an önce çözülmesi, vatandaşların ortak isteği olarak öne çıktı.