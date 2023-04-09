14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nda yer alan ve milletvekilliği genel seçimlerine kendi aday listesi ile giren Yeniden Refah Partisi'nin Bayburt Milletvekili adayı İl Başkanı Osman Görer oldu.

Bayburt'ta esnaf olan Osman Görer, adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın takdiriyle 28. Dönem Yeniden Refah Partisi Bayburt Milletvekili adayı gösterilmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum.

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sloganıyla çıkmış olduğum bu yolda siz çok kıymetli hemşerilerimizin desteğini istiyorum. Allah yolumuzu açık eylesin" dedi.