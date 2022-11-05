Yeniden Refah Partisi Bayburt İl Başkanlığı gerçekleştirdiği 2. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Osman Görer’le devam kararı aldı.

Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi’nde yapıla kongrede tek aday olarak seçime giren Görer, oyların tamamının alarak il başkanlığı görevine yenide seçildi.

Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede Osman Görer, oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alarak il başkanlığı görevine devam etti. Osman Görer’in Başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulunda Mehmet Akif Görer, Ali Kılıç, Şenol Çelik, Murat Albayrak, Turhan Kocatürk, Taha Akbaş, Abdullah Saka, Mehmet Baştürk, Mustafa Yıldırım, Süleyman Erkovan, Serkan Yücel, Kemalettin Temür, Erdal Yıldırım, Mustafa Yağan, Şeref Şık ve Fatih Rüştü Kaya görev aldı.

Milli Görüş Hareketi’ ikinci kırk yılında davaya aynı şiarla hizmet edeceğini söyleyen Görer, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı. “Davasına inanmış mücahit kardeşlerim buradan sizlerle beraber halka hizmet hakka hizmet anlayışla milli görüşün ikinci kırk yılında bu şiarla hizmet edeceğime söz veriyorum.

Unutmayalım ki bizler kendi değerlerini önemseyen her şeyi milli olarak gerçekleştirmek isteyen tüm İslam aleminin umudu olmayı benimsemiş şanlı bir ecdadın mirasçılarıyız. İnşallah Fatih’in mirası yüreklerimizde, fethin o şanlı sancağı hep ellerimizde olur.

” Kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, Gümüşhane İl Başkanı Ziya Nas, Erzincan İl Başkanı Emrah Bayındır, Trabzon İl Başkanı Hasan Aygün, Parti Seçim ve Hukuk İşleri Bölge Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Kelkit İlçe Başkanı Hasan Aksoy, Şiran İlçe Başkanı Selim Altıntaş, Köse İlçe Başkanı Adem Aktaş, İyi Parti Bayburt İl Başkanı Yılmaz Kırıcı, Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, Deva Partisi Bayburt İl Başkanı Can Kurban Arslan, Hüda-Par Bayburt İl Başkanı Maşallah Oruçoğlu, İHH Bayburt İl Başkanı İlhami Polat ve partililer katıldı.